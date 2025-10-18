Close Menu
Collaudato il percorso. Preparativi all’Aci per lo Slalom Salerno – Croce di Cava.

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Collaudato il percorso. Preparativi all’Aci per lo Slalom Salerno – Croce
di Cava.
Il Supervisore *Luca Ciamei*, inviato dalla Federazione Aci Sport, ha
proceduto, insieme al Direttore di Gara *Antonio Cappelli*, al Fiduciario
Sportivo *Antonio Milo* e al Commissario Sportivo Nazionale *Valerio
Ingenito*, alla verifica del percorso dello *Slalom Salerno-Croce di Cava*,
individuando tutte le misure di sicurezza che dovranno essere predisposte
per la migliore riuscita della manifestazione che si svolgerà sabato 25 e
domenica 26 ottobre 2025 sulla SP 119b.
Giunto alla 38.esima edizione lo Slalom organizzato dall’*Automobile Club
Salerno prrsiefuto dall’Ing. Vincenzo Demasi*, in collaborazione con i
*promotori
locali capitanati da Marcello Bisogno e Tiziano D’Ursi*, è valido per
il *Campionato
Italiano Slalom* e per la *Coppa Slalom Zona 3, Memorial Vito Sacco e 12°
Trofeo PT Gomme*.
Le iscrizioni sono aperte, per una manifestazione che rappresenta l’ultima
gara del *Campionato Italiano Slalom* e, pertanto, riveste particolare
importanza per l’assegnazione di diversi titoli ancora in palio.
Un importante ringraziamento va alle istituzioni locali per il decisivo
supporto, ed in particolare alla *Provincia di Salerno*, ai *Comuni di
Salerno e di Cava de’ Tirreni*, al *Comitato Regionale del CONI*,
unitamente alle *Forze dell’Ordine*.
Un forte sostegno alla manifestazione è garantito dalla *Sara Assicurazioni
spa*, assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, *Casalcar di
Salerno*, *Multiart Design*, *Capo…lavoro parrucchieri per uomo*, *Madegra
pizze e panzerotti dal 1913*, *l’Angolo del Calzone*, *Imprrsa Murino
Nicola*.
L’appuntamento è per sabato 25 ottobre con le verifiche sportive presso il
Grand Hotel Salerno e le verifiche tecniche presso il Parcheggio Vinciprova

