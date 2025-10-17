(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Legge bilancio. Almici (FdI): basta politica slogan adesso scelte responsabili
“La manovra finanziaria varata oggi, pari a 18,7 miliardi di euro, segna una direzione chiara: le risorse non vengono disperse, ma indirizzate verso famiglie, lavoratori, imprese e sanità pubblica.
È una scelta che segna la differenza tra chi in passato ha speso decine di miliardi senza criteri e chi oggi lavora per costruire basi solide per il futuro del Paese. Solo per fare un paragone: il cosiddetto “superbonus” peserà per 40 miliardi l’anno sulle casse dello Stato nei prossimi esercizi. Una cifra enorme, a vantaggio di pochi e sulle spalle di tutti.
Con questa manovra, invece, si investe in modo mirato e concreto con sostegno ai salari e contrasto al lavoro povero, aiuti veri alle famiglie e alle mamme lavoratrici, rafforzamento della sanità con nuove assunzioni di infermieri e medici e risorse aggiuntive per potenziare i servizi e ridurre le attese, taglio delle tasse sulla classe media, incentivi e strumenti per far crescere le imprese, con super ammortamenti e nuova Transizione 5.0. Ogni euro è pensato per sostenere chi tiene in piedi il Paese: famiglie, lavoratori, imprese. Non per alimentare privilegi. Questa è la differenza tra la politica degli slogan e quella delle scelte concrete e responsabili”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.
