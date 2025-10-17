(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 CAMPANIA. VIETRI (FDI): DE LUCA PENSA A SISTEMARE GLI AMICI. COSA NE PENSA FICO?
“Non c’è fine legislatura senza il colpo di mano di Vincenzo De Luca. Manca poco giù di un mese al voto, ma il governatore trova il tempo per pensare ai suoi fedelissimi. Il suo storico capo di gabinetto, Bruno Cesario, ex parlamentare PD, è stato appena assunto come direttore amministrativo all’Istituto Zooprofilattico di Portici (Napoli). Un ente finanziato dalla Regione stessa.
Un bando su misura e il problema è risolto: Cesario è sistemato”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Nel frattempo la Campania continua ad essere ultima per occupazione con solo il 40,9 per cento di occupati (dato Eurostat), la sanità è al collasso, le imprese arrancano. Eppure l’unica urgenza di De Luca è piazzare gli amici. E parliamo dello stesso De Luca che accusa Cirielli di ‘clientelismo’. Un governatore che predica moralità ma pratica la peggiore forma di potere: quella che serve sé stesso. E i paladini dell’etica come Fico e Ruotolo? Zitti. Quando a muoversi è il ‘sistema De Luca’, cala il silenzio. Evidentemente la loro indignazione è a intermittenza. I campani però sono stanchi di questa arroganza e di questa ipocrisia. E’ tempo di cambiare”, conclude Vietri.
