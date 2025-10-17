Close Menu
Trending
venerdì 17 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

CAMPANIA. VIETRI (FDI): DE LUCA PENSA A SISTEMARE GLI AMICI. COSA NE PENSA FICO?

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 CAMPANIA. VIETRI (FDI): DE LUCA PENSA A SISTEMARE GLI AMICI. COSA NE PENSA FICO?
“Non c’è fine legislatura senza il colpo di mano di Vincenzo De Luca. Manca poco giù di un mese al voto, ma il governatore trova il tempo per pensare ai suoi fedelissimi. Il suo storico capo di gabinetto, Bruno Cesario, ex parlamentare PD, è stato appena assunto come direttore amministrativo all’Istituto Zooprofilattico di Portici (Napoli). Un ente finanziato dalla Regione stessa.
Un bando su misura e il problema è risolto: Cesario è sistemato”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Nel frattempo la Campania continua ad essere ultima per occupazione con solo il 40,9 per cento di occupati (dato Eurostat), la sanità è al collasso, le imprese arrancano. Eppure l’unica urgenza di De Luca è piazzare gli amici. E parliamo dello stesso De Luca che accusa Cirielli di ‘clientelismo’. Un governatore che predica moralità ma pratica la peggiore forma di potere: quella che serve sé stesso. E i paladini dell’etica come Fico e Ruotolo? Zitti. Quando a muoversi è il ‘sistema De Luca’, cala il silenzio. Evidentemente la loro indignazione è a intermittenza. I campani però sono stanchi di questa arroganza e di questa ipocrisia. E’ tempo di cambiare”, conclude Vietri.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl