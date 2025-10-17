(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Attentato Ranucci, Meleo-Diaco (M5S): “Un abbraccio di solidarietà e di forza per un grande giornalista”
“Stringiamo Sigfrido Ranucci in un abbraccio di vicinanza, di solidarietà, e soprattutto di forza. La forza che questo grande giornalista ha e ha sempre avuto nell’andare avanti nonostante le minacce, le querele, i tentativi di bavaglio. Ciò che è successo stanotte è di una gravità inaudita: nessuno deve voltarsi dall’altra parte, tutti devono fare la propria parte per stare al fianco di Sigfrido e dei suoi cari. Chi ha il coraggio di essere una voce libera dell’informazione deve essere sostenuto dallo Stato in ogni sua parte. Noi ci siamo: forza Sigfrido!”
Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Campidoglio, e Daniele Diaco, consigliere M5S in Assemblea Capitolina.
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Attentato Ranucci, Meleo-Diaco (M5S): “Un abbraccio di solidarietà e di forza per un grande giornalista”