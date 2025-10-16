(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 UNICAM
Università di Camerino
Unicam e Jilin Agricultural University hanno celebrato 20 anni di collaborazione
Camerino, 15 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi il Rettore dell’Università di Camerino, prof. Graziano Leoni, ha preso parte a Changchun (Cina) alla cerimonia per il ventesimo anniversario della collaborazione tra Unicam e la Jilin Agricultural University (JAU), accolto dal Rettore della JAU, prof. Li Qiyun.
L’evento ha rappresentato un momento di grande valore istituzionale e accademico, confermando il ruolo della Jilin Agricultural University come uno dei partner internazionali più importanti per l’ateneo camerte. Nel corso della celebrazione si è svolta anche la “Teaching Contribution Award”, una speciale cerimonia di riconoscimento che ha reso omaggio ad alcuni docenti italiani e cinesi che hanno contribuito al successo di questo percorso di collaborazione e scambio accademico. Per Unicam erano presenti il prof. Attilio Massimo de Cosmo, la prof.ssa Sandra Pucciarelli, il dott. Dario Gentili, la dott.ssa Laura Alessandroni e il dott. Kesava Ramasamy.
La partnership tra Unicam e JAU ha avuto un punto di svolta con l’avvio ufficiale del corso di laurea in Biotecnologie promosso congiuntamente dai due atenei. Il corso, attivo tuttora, è tenuto interamente in lingua inglese in Cina, parallelo a quello erogato a Camerino, e offre alle studentesse ed agli studenti l’opportunità di conseguire il doppio titolo. Si tratta di un percorso che ha riscosso sempre molto successo, confermandosi come uno dei progetti di cooperazione internazionale più significativi e innovativi per l’Ateneo.
“Questa ricorrenza – ha dichiarato il Rettore Graziano Leoni – testimonia la solidità e il valore del nostro percorso comune con la Jilin Agricultural University. In vent’anni di collaborazione abbiamo costruito un modello di cooperazione accademica che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e di apertura internazionale per studentesse, studenti e docenti, rafforzando al tempo stesso il ruolo di Unicam nello scenario globale”.
Unicam conferma così il proprio impegno a favore dell’internazionalizzazione, consolidando rapporti di lungo periodo e sviluppando nuove opportunità di formazione, ricerca e scambio culturale.
Per informazioni:
Area Comunicazione e Public Engagement
tw UnicamUffStampaig universitacamerino
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 UNICAM