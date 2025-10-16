Close Menu
ROSSO (FDI): DA LANDINI PAROLE BECERE

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 ROSSO (FDI): DA LANDINI PAROLE BECERE, SILVIA SALIS ABBIA UN MOTO DI ORGOGLIO E PRENDA IMMEDIATAMENTE LE DISTANZE DALLA SUA SINISTRA CHE SA SOLO INSULTARE
“A Giorgia Meloni il più grande sindacato d’Italia ha appena dato, per bocca del suo segretario, della prostituta. L’On. Lella Paita ha detto che così si permette alla Premier di fare la vittima. Maurizio Landini ha detto che cortigiana non è un insulto, ignorando anche il vocabolario della lingua italiana. Questa è la sinistra che governa Genova, quindi chiedo al Sindaco Silvia Salis se intende prendere le distanze oppure no” così l’On. Matteo Rosso coordinatore regionale di FdI commenta l’insulto rivolto alla Premier Giorgia Meloni.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

