(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 PAC, CIABURRO (FDI): ANTICIPI PAC OSSIGENO PER AZIENDE AGRICOLE
“L’anticipo dei pagamenti PAC per oltre 120 mila aziende agricole italiane rappresenta un segnale forte e concreto della vicinanza del Governo Meloni al settore primario. Grazie al lavoro del Ministro Lollobrigida e alla collaborazione con Agea, più di 360 milioni di euro raggiungeranno in anticipo le imprese agricole, garantendo liquidità immediata in una fase economica incerta. Questa è la dimostrazione che le scelte di rinnovamento e di programmazione strategica adottate dal Ministero stanno portando risultati concreti e tangibili. È così che si sostiene davvero chi lavora ogni giorno per garantire la qualità e la sicurezza alimentare della nostra Nazione”.
Così in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 PAC, CIABURRO (FDI): ANTICIPI PAC OSSIGENO PER AZIENDE AGRICOLE