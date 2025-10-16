(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo. Loperfido (FdI): Landini sprofonda nel più becero sessismo
“Mentre il mondo riconosce a Giorgia Meloni il ruolo di leader autorevole, alla guida del Governo più stabile d’Europa e protagonista nella firma del Piano di Pace al Cairo, Maurizio Landini sprofonda nel più becero sessismo, definendo la prima Presidente del Consiglio donna della storia d’Italia una “cortigiana” di Trump. Un insulto ignobile, triviale e degradante, che offende non solo il Presidente del Consiglio ma tutte le donne italiane che ogni giorno lavorano e rappresentano con orgoglio il nostro Paese. Chi, come la Sinistra, predica parità e uguaglianza, dovrebbe vergognarsi e prendere le distanze da parole tanto indegne. Non possono esserci ambiguità né distinguo. Ancora una volta la Sinistra dimostra di aver toccato il fondo e Landini conferma la propria totale inadeguatezza: dopo aver strumentalizzato le piazze su Gaza per fini di carriera politica, ora si fa portavoce di un sessismo che umilia le stesse istituzioni italiane”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.
