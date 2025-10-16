Close Menu
Trending
giovedì 16 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Governo. Loperfido (FdI): Landini sprofonda nel più becero sessismo

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo. Loperfido (FdI): Landini sprofonda nel più becero sessismo
“Mentre il mondo riconosce a Giorgia Meloni il ruolo di leader autorevole, alla guida del Governo più stabile d’Europa e protagonista nella firma del Piano di Pace al Cairo, Maurizio Landini sprofonda nel più becero sessismo, definendo la prima Presidente del Consiglio donna della storia d’Italia una “cortigiana” di Trump. Un insulto ignobile, triviale e degradante, che offende non solo il Presidente del Consiglio ma tutte le donne italiane che ogni giorno lavorano e rappresentano con orgoglio il nostro Paese. Chi, come la Sinistra, predica parità e uguaglianza, dovrebbe vergognarsi e prendere le distanze da parole tanto indegne. Non possono esserci ambiguità né distinguo. Ancora una volta la Sinistra dimostra di aver toccato il fondo e Landini conferma la propria totale inadeguatezza: dopo aver strumentalizzato le piazze su Gaza per fini di carriera politica, ora si fa portavoce di un sessismo che umilia le stesse istituzioni italiane”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl