(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo. Frijia (FdI): Parole di Landini contro Meloni vergognose e sessiste. La sinistra predica rispetto ma vive di insulti
“Le parole usate da Maurizio Landini contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono semplicemente vergognose. Definire ‘cortigiana’ una donna, per di più il Presidente del Consiglio della Repubblica italiana, è un’offesa sessista che nulla ha a che fare con il legittimo confronto politico. Ancora una volta la sinistra e i suoi rappresentanti dimostrano di non saper rispettare le donne quando non appartengono al loro campo ideologico. Sono gli stessi che parlano ogni giorno di parità, rispetto e diritti, ma che di fronte a una donna libera, competente e determinata come Giorgia Meloni, cadono nel più vecchio e volgare maschilismo politico. Fratelli d’Italia è al fianco della Presidente Meloni, che con serietà e coraggio rappresenta l’Italia nel mondo e guida un governo che lavora ogni giorno per il bene del Paese. Gli insulti di Landini non colpiscono solo lei, ma tutte le donne che si sono affermate con merito, capacità e indipendenza. Serve rispetto per le istituzioni e per le persone. Chi usa un linguaggio simile dimostra soltanto di non avere argomenti politici e di temere chi governa con autorevolezza e consenso”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
