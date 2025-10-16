(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo. De Corato (FdI): da Landini gravissimo insulto a Giorgia Meloni
“Gravissimo l’insulto del segretario della Cgil Maurizio Landini che ha etichettato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cortigiana. La solita sinistra dalla doppia faccia che solo a parole si schiera a tutela delle donne. Un comportamento sessista che mi auguro sia condannato da tutte le forze politiche”.
Lo dichiara il deputato di FdI, Riccardo De Corato.
