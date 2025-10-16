(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo. Congedo (FdI): da Landini vero volto sessista e machista della sinistra
“Grave l’insulto rivolto alla presidente Giorgia Meloni da Maurizio Landini, che nuovamente mostra il vero volto della sinistra: sessista e machista. È incredibile che la prima donna capo del governo in Italia e unica rappresentante femminile ha presenziato alla pace di Sharm el Sheik sia apostrofata come ‘cortigiana’. Mi auguro che tutti condannino queste inaccettabili parole”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo.
