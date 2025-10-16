Close Menu
GOVERNO, CIABURRO (FDI): PAROLE DI LANDINI VERGOGNA PER I LAVORATORI

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 GOVERNO, CIABURRO (FDI): PAROLE DI LANDINI VERGOGNA PER I LAVORATORI
“Passati i tempi in cui i sindacati e il sindacalismo servivano a creare lavoro, garantire diritti e costruire futuro. Oggi Landini preferisce occuparsi di politica estera e di offendere il Presidente del Consiglio anziché pensare ai lavoratori. Una visione sindacale che ha portato alla firma di contratti penosi per molti lavoratori, oltre che in contraddizione con ciò che chiede nelle piazze. Offese, insulti e arroganza, incitazione alla violenza. Davanti ai problemi reali da affrontare sul lavoro e sulle famiglie, Landini sa parlare solo con gli insulti, dando aria ad un’arroganza che nasconde la sua inadeguatezza da sindacalista, incapace di confrontarsi realmente nel merito ed ottenere risultati comuni per i lavoratori. Insultare Giorgia Meloni con epiteti che neanche meritano di essere recuperati è solo indice della cifra qualitativa della persona e del suo movimento, basato sempre più sull’odio che sui diritti sociali, sul costruire l’unico futuro che gli sta a cuore, il suo, tutto il resto alla sinistra evidentemente non interessa più.”
Così in una nota l’On. Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

