(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 GOVERNO, CIABURRO (FDI): PAROLE DI LANDINI VERGOGNA PER I LAVORATORI
“Passati i tempi in cui i sindacati e il sindacalismo servivano a creare lavoro, garantire diritti e costruire futuro. Oggi Landini preferisce occuparsi di politica estera e di offendere il Presidente del Consiglio anziché pensare ai lavoratori. Una visione sindacale che ha portato alla firma di contratti penosi per molti lavoratori, oltre che in contraddizione con ciò che chiede nelle piazze. Offese, insulti e arroganza, incitazione alla violenza. Davanti ai problemi reali da affrontare sul lavoro e sulle famiglie, Landini sa parlare solo con gli insulti, dando aria ad un’arroganza che nasconde la sua inadeguatezza da sindacalista, incapace di confrontarsi realmente nel merito ed ottenere risultati comuni per i lavoratori. Insultare Giorgia Meloni con epiteti che neanche meritano di essere recuperati è solo indice della cifra qualitativa della persona e del suo movimento, basato sempre più sull’odio che sui diritti sociali, sul costruire l’unico futuro che gli sta a cuore, il suo, tutto il resto alla sinistra evidentemente non interessa più.”
Così in una nota l’On. Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia
