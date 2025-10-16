(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Dl Anticipi: Simiani (PD), per Meloni comuni turistici sono bancomat
“L’aumento della tassa di soggiorno deciso dal governo meloni è un vero e proprio prelievo forzoso ai danni dei Comuni turistici. È inaccettabile che una misura nata per sostenere i territori venga trasformata in un bancomat dello Stato, sottraendo risorse che dovrebbero restare nei luoghi dove il turismo genera costi e opportunità reali”.
Così Marco Simiani, deputato del Partito Democratico.
“In tutti i territori ricchi di flussi turistici – aggiunge – come ad esempio In Toscana, come nelle località costiere della Maremma e dell’Arcipelago, la tassa di soggiorno deve rappresentare uno strumento essenziale per mantenere i servizi, il decoro urbano e la tutela ambientale nei mesi di maggiore affluenza. Togliere queste risorse significa colpire direttamente le comunità e le imprese che vivono di turismo. Come PD ci opporremo con forza a questo ennesimo scippo e presenteremo proposte per restituire ai territori ciò che spetta loro. Le città turistiche – conclude – non possono essere punite per la loro vitalità economica: la tassa di soggiorno deve restare una risorsa locale, non una tassa di Stato travestita da misura di equità”.
Roma, 15 ottobre 2025
