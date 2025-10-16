Comunicato Stampa – Droga – armi e violenza contro i carabinieri – 5 arresti allo zen.doc

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 16 ottobre 2025
COMUNICATO STAMPA
DROGA, ARMI E VIOLENZA CONTRO I CARABINIERI: CINQUE ARRESTI NEL
QUARTIERE ZEN. DECISIVO L’INTERVENTO DELLE UNITÀ CINOFILE RON E VERA
Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del
Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone, nel quartiere “Zen 2”, nel
corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, sono finiti in manette una coppia di coniugi – 69 anni lui, 67 lei – sorpresi in
flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di arma da fuoco.
Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata con l’indispensabile supporto dei cani
antidroga e antiesplosivo Ron e Vera, i militari hanno rinvenuto all’interno di una borsa nascosta
nella camera da letto quasi 80 grammi di cocaina in pietra, già pronta per la suddivisione e la
vendita al dettaglio.
Inoltre, è stata sequestrata una pistola a tamburo con matricola abrasa, completa di sei cartucce,
rinvenuta all’interno di un mobile della cucina, insieme a quasi 1.000 euro in banconote di vario
taglio, somma di denaro in contanti ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.
Ma l’operazione ha assunto toni ancora più critici durante le fasi di perquisizione: oltre un centinaio
di persone ha infatti affollato le aree comuni del padiglione nel tentativo di ostacolare l’intervento
dei militari, con minacce, insulti e aggressioni fisiche. Tre palermitani – di 45, 34 e 33 anni – sono
stati arrestati per resistenza, violenza, minaccia, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale,
dopo essersi scagliati contro i Carabinieri impegnati nel servizio, provocando il ferimento di alcuni
di loro.
