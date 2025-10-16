AGGIORNAMENTO IMPEGNI DEL PRESIDENTE LORENZO FONTANA

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

Si comunica che è stato aggiunto il seguente impegno del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana:

Venerdì 17 ottobre

Ore 16:00 – Padova, Basilica di Santa Giustina – Partecipazione alle Esequie di Stato del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere capo Valerio Daprà e del Carabiniere scelto Davide Bernardello, scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano (VR)

Si comunica, inoltre, che è stato annullato il seguente impegno:

Venerdì 17 ottobre

Ore 16:00 – Montecitorio, Sala della Regina – Indirizzo di saluto alla presentazione del libro “Prima lezione di diritto privato”

Si ricorda, inoltre, che è possibile visualizzare l’agenda aggiornata degli impegni del Presidente della Camera dei deputati al seguente indirizzo:

https://presidente.camera.it/agenda

