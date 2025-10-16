AGGIORNAMENTO IMPEGNI DEL PRESIDENTE LORENZO FONTANA

Si comunica che è stato aggiunto il seguente impegno del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana:
Venerdì 17 ottobre
Ore 16:00 – Padova, Basilica di Santa Giustina – Partecipazione alle Esequie di Stato del Luogotenente Marco Piffari, del Brigadiere capo Valerio Daprà e del Carabiniere scelto Davide Bernardello, scomparsi nella tragedia di Castel d’Azzano (VR)
Si comunica, inoltre, che è stato annullato il seguente impegno:
Venerdì 17 ottobre
Ore 16:00 – Montecitorio, Sala della Regina – Indirizzo di saluto alla presentazione del libro “Prima lezione di diritto privato”
