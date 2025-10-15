(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Comunicato stampa
Smart Paper. Minoranza: teniamo compatto il fronte.
Le notizie sulla vertenza della Smart Paper non sono positive. Teniamo
unito il fronte con tutte le forze politiche, i sindacati e gli
amministratori locali.
Sulla base della nuova posizione della Regione espressa dall’assessore
Cupparo, da noi auspicato fin dall’inizio, ci siamo e ci saremo.
Il nostro territorio è fragile e il tessuto sociale rischia di sfilacciarsi
ancor di più per effetto di scelte che non vadano incontro alle lavoratrici
ed ai lavoratori.
Anche i parlamentari vanno investiti della questione affinché il governo
faccia la propria parte.
I consiglieri di opposizione:
Alessia Araneo; Antonio Bochicchio; Angelo Chiorazzo; Roberto Cifarelli;
Piero Lacorazza; Piero Marrese; Viviana Verri; Giovanni Vizziello
