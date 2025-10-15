Close Menu
Protezione e reinserimento per le vittime di caporalato. Giani firma l’accordo con il procuratore Tescaroli

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

Protezione e reinserimento per le vittime di caporalato. Giani firma
l'accordo con il procuratore Tescaroli
/Scritto da Sara Ghilardi, mercoledì 15 ottobre 2025 alle 18:03/
Un protocollo per tutelare i lavoratori vittime di caporalato che decidono
di denunciare lo sfruttamento. E’ quanto sottoscritto dal presidente
Eugenio Giani che, tra i primi impegni dopo la riconferma per il secondo
mandato sancita dalle urne due giorni fa, si è recato questa mattina al
Palazzo di Giustizia di Prato per la sigla dell’accordo con il procuratore
Luca Tescaroli.
Un’intesa sottoscritta da numerosi enti oltre a Regione Toscana e Procura,
tra cui Comune di Prato, forze di polizia, Inps e Asl Toscana Centro, che
mira a creare percorsi di protezione per tutelare le vittime di vere e
proprie forme di moderna schiavitù, spesso inserite in circuiti economici
criminali, come ha spiegato il procuratore Luca Tescaroli.
“Un passo importante, concreto e profondamente giusto- secondo il
presidente Giani- Un modello innovativo per prevenire e contrastare lo
sfruttamento, proteggere i lavoratori più fragili, favorire la loro
integrazione e restituire dignità a chi troppo spesso viene schiacciato da
un sistema economico illegale e disumano”.
Il presidente ha poi ringraziato il procuratore Tescaroli: “Per il lavoro
prezioso e per la visione di una giustizia che si fa anche umanità e
responsabilità collettiva.
La Toscana è dalla parte della legalità, del lavoro giusto, delle
persone. Perché nessuno sia mai più invisibile” ha concluso Giani.

