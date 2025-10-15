Close Menu
CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA: SABATO 18 E DOMENICA 19 OTTOBRE NUOVO OPEN DAY CON PRENOTAZIONE NEI MUNICIPI VI, IX, XI E XII E NEGLI EX PIT E NELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52

Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 COMUNICATO STAMPA
CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA: SABATO 18 E DOMENICA 19 OTTOBRE NUOVO OPEN DAY CON PRENOTAZIONE NEI MUNICIPI VI, IX, XI E XII E NEGLI EX PIT E NELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52
Roma, 15 ottobre 2025 – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 ottobre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, IX, XI e XII sabato 18, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 18 che in quella di domenica 19.
Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 17 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).
Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.
ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 18 OTTOBRE 2025
* Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti, 11 sarà aperta sabato 18, dalle 8.00 alle 16.30;
* Municipio IX la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte – sarà aperta sabato 18 dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
* Municipio XI: la sede di via Portuense, 579 sarà aperta sabato 18 dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
* Municipio XII: le sedi di via Fabiola, 14 sarà aperta sabato 18 dalle 8.30 alle 13.30.
ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 18 E DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 18 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 19 dalle 8.30 alle 12.30.

