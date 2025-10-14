(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 *VERONA, MONTARULI (FDI): SCOMPARSA CARABINIERI LASCIA SGOMENTI E
ADDOLORATI*
“La notizia della tragica scomparsa dei tre Carabinieri a Castel d’Azzano,
in provincia di Verona, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Il
mio più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza va alle famiglie delle
vittime, ai loro colleghi e a tutta l’Arma dei Carabinieri, che ogni giorno
serve con onore e sacrificio la nostra Nazione. Il coraggio e il senso del
dovere di questi militari, che hanno perso la vita mentre svolgevano il
proprio servizio per la sicurezza di tutti, rappresentano un esempio
luminoso di dedizione allo Stato. Rivolgo inoltre un pensiero ai feriti, ai
quali auguro una pronta e completa guarigione. L’Italia intera si stringe
riconoscente intorno a chi, con generosità e spirito di servizio, difende
la legalità e i valori che ci uniscono”.
Lo dichiara Augusta Montaruli, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla
Camera dei Deputati.
Roma, 14 ottobre 2025
