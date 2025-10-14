Invito conferenza stampa Giovedi 16 Ottobre

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Conferenza stampa Giovedì 16 Ottobre ore 12.00, Sala del
consiglio comunale di Pesaro
È in programma giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 12.00, presso la Sala del Consiglio
comunale di Pesaro, la conferenza di presentazione del progetto “Bartolomeus”, un
vino nato dalla collaborazione tra le aziende agricole De Leyva, Ranocchi, San Bartolo,
Selvagrossa e l’Istituto Di Istruzione Superiore “A. Cecchi”.
Un’etichetta che racconta il carattere, la storia e la visione della nostra terra: un progetto
unico, nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il terroir locale, simbolo di un
percorso condiviso e della convinzione che il nostro territorio possa dare vita a grandi
eccellenze.
Un incontro per scoprire da vicino un vino che unisce tradizione, innovazione e
collaborazione, attraverso le voci dei protagonisti che lo hanno reso possibile.
Pesaro 14 Ottobre 2025
