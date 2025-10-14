Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

Invito conferenza stampa Giovedi 16 Ottobre

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Conferenza stampa Giovedì 16 Ottobre ore 12.00, Sala del
consiglio comunale di Pesaro
È in programma giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 12.00, presso la Sala del Consiglio
comunale di Pesaro, la conferenza di presentazione del progetto “Bartolomeus”, un
vino nato dalla collaborazione tra le aziende agricole De Leyva, Ranocchi, San Bartolo,
Selvagrossa e l’Istituto Di Istruzione Superiore “A. Cecchi”.
Un’etichetta che racconta il carattere, la storia e la visione della nostra terra: un progetto
unico, nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il terroir locale, simbolo di un
percorso condiviso e della convinzione che il nostro territorio possa dare vita a grandi
eccellenze.
Un incontro per scoprire da vicino un vino che unisce tradizione, innovazione e
collaborazione, attraverso le voci dei protagonisti che lo hanno reso possibile.
Pesaro 14 Ottobre 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl