(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Esplosione Verona, Giovine (FdI): “Onore ai carabinieri caduti in servizio.”
“Quella avvenuta nella notte a Castel d’Azzano è una tragedia che lascia sgomenti. Tre carabinieri hanno perso la vita durante un’operazione di sgombero, vittime di un’esplosione che ha distrutto un intero edificio. Il loro sacrificio, così improvviso e drammatico, ci ricorda quanto sia alto il prezzo della divisa e quanto coraggio quotidiano sia necessario per servire la comunità. Dietro ogni uniforme ci sono persone che, con dedizione e senso del dovere, mettono la propria vita al servizio degli altri.
Alle famiglie dei carabinieri caduti, all’Arma e a tutti i militari feriti la nostra più sincera vicinanza. Confidiamo che le autorità preposte possano assicurare alla giustizia tutti i responsabili di questa immane tragedia quanto prima”
Così l’on. Silvio Giovine, deputato e Presidente provinciale Fratelli d’Italia Vicenza, esprime il proprio cordoglio per quanto accaduto nel Veronese.
