Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Esplosione Verona, Giovine (FdI): “Onore ai carabinieri caduti in servizio.”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Esplosione Verona, Giovine (FdI): “Onore ai carabinieri caduti in servizio.”
“Quella avvenuta nella notte a Castel d’Azzano è una tragedia che lascia sgomenti. Tre carabinieri hanno perso la vita durante un’operazione di sgombero, vittime di un’esplosione che ha distrutto un intero edificio. Il loro sacrificio, così improvviso e drammatico, ci ricorda quanto sia alto il prezzo della divisa e quanto coraggio quotidiano sia necessario per servire la comunità. Dietro ogni uniforme ci sono persone che, con dedizione e senso del dovere, mettono la propria vita al servizio degli altri.
Alle famiglie dei carabinieri caduti, all’Arma e a tutti i militari feriti la nostra più sincera vicinanza. Confidiamo che le autorità preposte possano assicurare alla giustizia tutti i responsabili di questa immane tragedia quanto prima”
Così l’on. Silvio Giovine, deputato e Presidente provinciale Fratelli d’Italia Vicenza, esprime il proprio cordoglio per quanto accaduto nel Veronese.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl