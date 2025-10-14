Esplosione Castel d’Azzano: bandiere della Camera a mezz’asta in segno di lutto. Presidente Fontana: “Tragedia che ci colpisce nel profondo”

Bandiere a mezz’asta, oggi alla Camera dei deputati, in segno di lutto per la morte dei Carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, a seguito dell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, nel Veronese.
“Siamo in lutto per una tragedia che ci ha colpito nel profondo – afferma il Presidente Lorenzo Fontana –. Ai Carabinieri caduti rivolgiamo il nostro omaggio e il nostro rispetto. Ci stringiamo alle famiglie e all’Arma in questo momento di dolore, con il pensiero rivolto anche ai feriti, cui va l’augurio di una pronta guarigione”.