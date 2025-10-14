Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Ambiente

COMUNICATO STAMPA – Italia protagonista alla pre-COP di Brasilia: presentata la “Call” per quadruplicare i carburanti sostenibili entro il 2035

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Italia protagonista alla pre-COP di Brasilia: presentata la “Call” per quadruplicare i carburanti sostenibili entro il 2035
Il Viceministro Gava: “Il nostro impegno è concreto, basato sulle evidenze scientifiche e sul rafforzamento delle filiere produttive”
Brasília, 14 ottobre 2025 – L’Italia, insieme a Brasile, Giappone e India, ha lanciato alla pre-COP la proposta di quadruplicare entro il 2035 la produzione di fuel sostenibili, partendo dai livelli del 2024, già riconosciuta dall’Agenzia Internazionale dell’Energia. È la proposta programmatica italiana verso la COP30 per dare attuazione al Global Stocktake: non una semplice testimonianza, ma uno strumento d’azione negoziale, politica e d’investimento, volto a costruire convergenze concrete tra i Paesi.
Nello scenario della plenaria, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava ha sottolineato che l’iniziativa si fonda su dati scientifici e mira a coniugare sostenibilità, sicurezza e produttività. “Siamo orgogliosi della condivisione internazionale che stiamo raccogliendo e certi che il nostro pledge otterrà il sostegno di molti Paesi, anche all’interno dell’Unione Europea. L’Italia si conferma protagonista nella ricerca di soluzioni concrete, innovative e all’avanguardia per un futuro energetico sostenibile”, ha aggiunto.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della presentazione del “Belém 4X Pledge on Sustainable Fuels”, avvenuta oggi a Brasília, con l’obiettivo di promuovere una transizione energetica equa, trasparente e sostenibile per tutti i Paesi.
Ufficio Stampa e Comunicazione
00147 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl