(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 **Secondo mandato per Eugenio Giani, confermato Presidente della Regione**
/Scritto da Pamela PucciAntonio Cannata, lunedì 13 ottobre 2025 alle
22:12/
“Questo risultato per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle
toscane, ai toscani e a questa mia amata Regione. Neri prossimi cinque anni
lavorerò per ripagare questa dimostrazione di affetto rispondendo ai
bisogni ti tutti i 273 comuni della Toscana, affinché la Regione continui
ed essere un ente che, nell’ambito delle sue possibilità, faccia leggi
giuste e crei prosperità e benessere, senza mai lasciare indietro
nessuno”. Queste le prime dichiarazioni di Eugenio Giani al suo arrivo a
Palazzo Strozzi Sacrati, mentre le operazioni di scrutinio delle elezioni
regionali tenute nelle giornate di ieri e di oggi volgono al termine.
Nei prossimi giorni giungerà la proclamazione ufficiale della Corte
d’Appello, ma intanto Giani, rispondendo ai giornalisti che lo attendevano
nella sede istituzionale della Presidenza della Regione, ha indicato le
quattro priorità su cui vorrà impegnarsi, un “quadrifoglio”- come lo
ha definito – che “porterà fortuna alla Toscana”: politiche di welfare
e solidarietà, politiche di sostegno all’impresa, politiche per la
cultura, grande attenzione all’ambiente”. Secondo il presidente la
prossima sarà la legislatura della ‘sanità territoriale’: “Sul tema
della sanità – ha detto – abbiamo operato bene e su questo tema
continuerò a lavorare. Se nei cinque anni appena trascorsi mi sono
concentrato sull’eccellenza, rappresentata dai 46 ospedali toscani, di cui
cinque sono nell’elenco dei primi 20 migliori ospedali a livello nazionale,
questa sarà la legislatura nella quale voglio realizzare le Case della
salute, strutture ancora più diffuse e radicate nel territorio, che
possano alleggerire la pressione sugli ospedali”.
Dopo aver ricordato di aver ricevuto le telefonate della premier Meloni e
del principale sfidante, Alessandro Tomasi, Giani ha ringraziato la propria
famiglia, alla quale ha dedicato la vittoria, e la macchina amministrativa
che lo ha supportato nei precedenti cinque anni di lavoro.
