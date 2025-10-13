Close Menu
Emilia Romagna

Concorso per 8 amministrativi-contabili

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 Scandiano, 13 ottobre 2025
Concorso per 8 amministrativi-contabili
Tre saranno assegnati al Comune di Rubiera, 2 a quello di Castellarano, gli altri ai Comuni di Viano
e Casalgrande e all’Unione Tresinaro Secchia. Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre
Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un bando di concorso
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 8 istruttori amministrativi-contabili: 3 saranno
assegnati al Comune di Rubiera, 2 a quello di Castellarano, gli altri ai Comuni di Casalgrande e Viano e
alla stessa Unione Tresinaro Secchia. Per alcuni posti a concorso sono previste riserve a favore degli
appartenenti alle categorie protette (Legge 68/1999), dei volontari delle Forze Armate o di chi abbia
concluso il servizio civile universale senza demerito.
Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di maturità quinquennale. Il trattamento economico è
quello previsto dal contratto nazionale per il personale inquadrato nell’Area istruttori, pari a 21.392,87
euro annui lordi, oltre alla tredicesima mensilità e agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente
previsti.
Per partecipare al bando, gli aspiranti devono presentare domanda entro le 13 di venerdì 31 ottobre
tramite il portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/ (Codice procedura
CCCRVU2025-10) a cui si accede tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cia), Carta nazionale dei
servizi (Cns) o identità digitale Idas.
Tutte le informazioni – comprese le materie di studio – sono riportate nel bando, consultabile sul sito
Internet dell’Unione Tresinaro Secchia (www.tresinarosecchia.it), nella sezione bandi e concorsi
dell’Amministrazione trasparente.

