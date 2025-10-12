Close Menu
NOTA FARNESINA – CONDOGLIANZE DEL MINISTRO ANTONIO TAJANI PER LA MORTE DI TRE DIPLOMATICI DEL QATAR IN UN INCIDENTE STRADALE IN EGITTO

Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Nota Farnesina – Condoglianze del Ministro Antonio Tajani per la morte di tre diplomatici del Qatar in un incidente stradale in Egitto
Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha inviato questa sera un messaggio di condoglianze al Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar Mohammed Jassim al Thani dopo il tragico incidente stradale in cui in Egitto, in trasferimento verso Sharm el Sheik, tre diplomatici qatarini sono rimasti uccisi e due feriti.
Scrive Tajani: “Ho appreso con profondo rammarico la notizia dell’incidente stradale che in Egitto ha causato la morte di tre diplomatici e il ferimento di altri due colleghi.
Desidero esprimere a nome del Governo italiano e mio personale le più sentite condoglianze e sincera vicinanza alle famiglie dei diplomatici e al Ministero degli Esteri dello Stato del Qatar. Vorrei anche rivolgere i più sentiti auguri di pronta guarigione ai due funzionari rimasti feriti, con l’auspicio che possano ristabilirsi al più presto.”
Tajani conclude il suo messaggio confermando che “l’Italia riconosce e apprezza il ruolo determinante che il Qatar ha svolto negli sforzi di mediazione per la cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Auspichiamo che gli ultimi sviluppi diplomatici, a cui avete dato un contributo fondamentale, possano aprire una nuova stagione di pace, stabilità e prosperità in tutto il Medio Oriente”.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

