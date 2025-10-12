Close Menu
Trending
domenica 12 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Lavoro. A Lecce la campagna Fdi ‘L’Italia delle professioni’

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Lavoro. A Lecce la campagna Fdi ‘L’Italia delle professioni’
“Il Governo Meloni ha approvato molti provvedimenti che riguardano il mondo delle professioni come l’equo compenso, la riforma complessiva ed organica dell’ ordinamento degli ordini professionali e la modifica della responsabilità dei sindaci puntando sempre al massimo delle tutele per i giovani professionisti, semplificazioni burocratiche e agevolazioni per l’accesso. Sono riforme che restituiscono dignità a categorie per troppo tempo considerate di serie B e che nascono dal confronto diretto con le categorie stesse”. A sostenerlo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, oggi hanno partecipato all’evento organizzato a Lecce per la campagna nazionale ‘L’Italia delle Professioni, promossa dal Dipartimento nazionale Professioni.
All’appuntamento hanno partecipato :il responsabile del dipartimento organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il responsabile provinciale del partito Saverio Congedo, Marta Schifone, responsabile professioni, il deputato Antonio Gabellone, la capogruppo di Fdi in commissione Bilancio Ylenia Lucaselli, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti Elbano de Nuccio, Fabio Corvino presidente dell’ordine dei commercialisti, Antonio De Mauro presidente dell’ordine degli avvocati e Claudio Consales appartenente al consiglio nazionale forense. “L’iniziativa – hanno spiegato i rappresentanti di Fdi – nasce dal percorso di ascolto iniziato durante l’opposizione, quando Fratelli d’Italia con i suoi parlamentari ha percorso l’Italia incontrando centinaia di professionisti, raccogliendone le istanze e promettendo che, arrivati al governo, le avrebbe realizzate. Oggi quelle promesse sono state mantenute con riforme concrete”.
La campagna toccherà tutte le regioni italiane: dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia diventeranno la cinghia di trasmissione tra le politiche del livello centrale e i territori, portando il racconto concreto di ciò che è stato fatto per il mondo libero professionale.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl