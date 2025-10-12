(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Lavoro. A Lecce la campagna Fdi ‘L’Italia delle professioni’
“Il Governo Meloni ha approvato molti provvedimenti che riguardano il mondo delle professioni come l’equo compenso, la riforma complessiva ed organica dell’ ordinamento degli ordini professionali e la modifica della responsabilità dei sindaci puntando sempre al massimo delle tutele per i giovani professionisti, semplificazioni burocratiche e agevolazioni per l’accesso. Sono riforme che restituiscono dignità a categorie per troppo tempo considerate di serie B e che nascono dal confronto diretto con le categorie stesse”. A sostenerlo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, oggi hanno partecipato all’evento organizzato a Lecce per la campagna nazionale ‘L’Italia delle Professioni, promossa dal Dipartimento nazionale Professioni.
All’appuntamento hanno partecipato :il responsabile del dipartimento organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il responsabile provinciale del partito Saverio Congedo, Marta Schifone, responsabile professioni, il deputato Antonio Gabellone, la capogruppo di Fdi in commissione Bilancio Ylenia Lucaselli, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti Elbano de Nuccio, Fabio Corvino presidente dell’ordine dei commercialisti, Antonio De Mauro presidente dell’ordine degli avvocati e Claudio Consales appartenente al consiglio nazionale forense. “L’iniziativa – hanno spiegato i rappresentanti di Fdi – nasce dal percorso di ascolto iniziato durante l’opposizione, quando Fratelli d’Italia con i suoi parlamentari ha percorso l’Italia incontrando centinaia di professionisti, raccogliendone le istanze e promettendo che, arrivati al governo, le avrebbe realizzate. Oggi quelle promesse sono state mantenute con riforme concrete”.
La campagna toccherà tutte le regioni italiane: dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia diventeranno la cinghia di trasmissione tra le politiche del livello centrale e i territori, portando il racconto concreto di ciò che è stato fatto per il mondo libero professionale.
