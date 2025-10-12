Fwd: VVF Incidente parapendio

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 —–Messaggio originale—–
data: domenica 12 ottobre 2025 18:47 CEST
Oggetto: VVF Incidente parapendio
Nel primo pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Colombano Certenoli per una donna che, perdendo il controllo del proprio parapendio, è precipitata in un uliveto. La donna è rimasta cosciente ed è stata stabilizzata dal personale del 118 e da medico e infermiere giunti a bordo del elicottero VF Drago con il quale si è poi provveduto al successivo trasporto in ospedale al San Martino.
A questo link il video
https://cloud.vigilfuoco.tv/s/kHMQg33f2kJig7z
Centro Documentazione Foto Video
Comando Provinciale VVF Genova
