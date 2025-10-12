(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 AGENDA ASSESSORI, LUNEDÌ 13 OTTOBRE 2025
Ore 10.00 – L’Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli interviene al convegno “Per una rete carburanti decarbonizzata” promosso da UNEM – Unione Energie per la Mobilità e GSE – Gestore dei Servizi Energetici (Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma – Stazione di Roma Tiburtina, Galleria commerciale, II piano)
