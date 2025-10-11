(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA E IL SINDACO DI VENEZIA A
PALAZZO DUCALE PER IL 35^ ANNIVERSARIO DELLA COMMISSIONE DI VENEZIA
* ——————————————————————-
Il sindaco di Venezia ha accolto questa mattina a Palazzo Ducale il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in città in
occasione della celebrazione del 35° anniversario della Commissione di
Venezia del Consiglio d’Europa. “Venezia è orgogliosa di essere la vostra
casa. Qui avete trovato e troverete sempre porte aperte per i progetti che
uniscono diritto, cultura e partecipazione, per parlare soprattutto alle
giovani generazioni” il saluto del primo cittadino al Capo dello Stato e alle
autorità presenti. Nel corso della cerimonia, ospitata nella Sala dello
Scrutinio, il primo cittadino ha ricordato la nascita della Commissione per
la Democrazia attraverso il Diritto: “Venezia è l’unica sede italiana del
Consiglio d’Europa: l’Ufficio di Programma è ospitato in un immobile
prestigioso di proprietà del Comune, che si affaccia su Piazza San Marco,
alle Procuratie Vecchie. E’ un presidio di dialogo permanente tra istituzioni
europee, città e società civile, che ci rende orgogliosi e responsabili –
ha detto il sindaco – È un modo concreto per dire che i diritti non vivono
solo nei codici, ma nelle pratiche quotidiane delle persone e dei luoghi”.
Ad aprire la cerimonia sono stati il segretario generale del Consiglio
d’Europa Alain Bersete e la presidente della Commissione di Venezia del
Consiglio d’Europa Claire Bazy Malaurie. Sono seguiti gli interventi di Maia
Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, di Gordana
Siljanovska-Davkova, presidente della Repubblica di Macedonia del Nord e
dell’ex Presidente della Repubblica di Lettonia, Egils Levits. Poi il
saluto alle numerose autorità presenti del vicepresidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
italiano. Alle celebrazioni hanno preso parte le massime autorità di alcuni
Stati membri del Consiglio d’Europa e rappresentanti di organizzazioni
internazionali, il corpo diplomatico accreditato presso il Consiglio
d’Europa, i vertici delle istituzioni del Consiglio d’Europa, oltre a
numerose autorità civili e militari. Istituita nel 1990, la Commissione
Venezia “per la democrazia attraverso il diritto” è l’organo consultivo
del Consiglio d’Europa in materia di diritto costituzionale.
La cerimonia è stata preceduta dall’inaugurazione della mostra
“Democrazia attraverso il diritto: dalla Serenissima Repubblica alla
Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa”, ospitata dalla
Fondazione Musei Civici del Comune di Venezia negli Appartamenti del Doge
fino al 6 gennaio 2026. Nata dalla collaborazione tra la sede italiana del
Consiglio d’Europa, la Commissione di Venezia, la Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica del Veneto e Trentino – Alto Adige, l’Archivio
di Stato di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia ed il Consiglio
Regionale del Veneto, propone un confronto storico-giuridico tra le leggi
fondanti il sistema elettivo della Serenissima ed il moderno stato di diritto
affermatosi in Europa. Il percorso espositivo racconta la storia del diritto
e della democrazia, intrecciandola con la città di Venezia come modello di
governo. Intervenendo all’inaugurazione il primo cittadino ha rivolto un
invito a cittadini, studenti e visitatori a scoprire attraverso l’esposizione
“come le istituzioni nascano da valori e responsabilità condivise”.
Gallerie immagini: https://v41.it/L1nvf
Venezia, 11 ottobre 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 COMUNICATO STAMPA