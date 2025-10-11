(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 *COMUNICATO STAMPA:*
LA SEMIFINALE DEL SANREMO MUSIC AWARDS SI TERRA’ A LADISPOLI AL TEATRO
MARCO VANNINI
L’8 e il 9.Novembre al Teatro Marco Vannini si terrà la semifinale del
Concorso Canoro “Sanremo Music Awards” in collaborazione con “Fuoriclasse
Talent”.
*A Ladispoli, al Teatro Marco Vannini* si terrà *la semifinale della
Kermesse canora “Sanremo Music Awards”*, dove saranno protagonisti oltre *700
ragazzi provenienti da tutta Italia*, *in collaborazione con la
“Fuoriclasse Talent” di Ivano Trau.*
Una Giuria di professionisti giudicherà i ragazzi ripresi dalle telecamere
del concorso, con *la messa in onda su Amazon Prime Dope+.*
Di tutti i ragazzi in concorso ne *passeranno solamente 300 che andranno
direttamente in finale a Civitanova Marche, al Teatro Rossini i giorni
5/6/7.Dicembre.2025.*
*I migliori 14 di ogni sera si esibiranno con i Big della Canzone Italiana
e con alcuni Big Internazionali e i 3 vincitori della giornata saranno in
onda su RAI 1.*
*Il vincitore assoluto avrà diritto ad un duetto con un Big italiano o con
un Big Internazionale* e si esibirà insieme a tutti i finalisti il
giorno *24.Gennaio.2026
nello “Speciale Sanremo Music Awards”*. Il duetto con il Big sarà *un
progetto discografico che andrà distribuito con la Sony Music a livello
internazionale* e per *il vincitore assoluto si apre la possibilità di
rappresentare il Sanremo Music Awards nelle varie tappe internazionale di
questa nota Kermesse.*
Questo evento televisivo sarà un’occasione per ricordare *Marco Vannini*
(al quale è stato dedicato il Teatro), il ragazzo di 20 anni che morì a
causa di una strana faccenda di omicidio colposo.
La famiglia Vannini parteciperà all’evento e alle selezioni per
promozionare la loro iniziativa benefica: *L’associazione “Centro Diffuso
Marco Vannini”, nato con l’obiettivo di contrastare gli abusi e i
maltrattamenti sui bambini e impegnarsi per la sicurezza e il benessere di
bambini e famiglie in difficoltà.*
(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 *COMUNICATO STAMPA:*