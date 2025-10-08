Coronavirus, 186 nuovi casi e nessun decesso negli ultimi sette giorni

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 186 nuovi casi di
Covid-19: 51 confermati con tampone molecolare e gli altri 135 con test
rapido.
Il numero dei contagiati rilevati in regione dall’inizio della pandemia
casi totali).
A oggi sono ricoverate in ospedale 66 persone (30 in più rispetto alla
settimana precedente, più 83,3%), di cui 5 (3 in più, più 150%) si
trovano in terapia intensiva. In 504 sono in isolamento a casa, perché
presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano
prive di sintomi (85 in più rispetto alla settimana precedente, più
20,3%).
Nell’ultima settimana non si sono registrati nuovi decessi.
L’andamento per provincia
Con gli ultimi casi salgono a 446.468 i positivi dall’inizio dell’emergenza
nei comuni della Città metropolitana di Firenze (36 in più rispetto alla
settimana precedente), 107.969 in provincia di Prato (13 in più), 129.170
a Pistoia (12 in più), 87.618 a Massa Carrara (10 in più), 181.933 a
Lucca (30 in più), 196.780 a Pisa (13 in più), 154.308 a Livorno (19 in
più), 151.475 ad Arezzo (16 in più), 120.140 a Siena (29 in più) e
93.981 a Grosseto (7 in più). A questi vanno aggiunti 583 casi di
positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre
regioni.
La Toscana ha circa 45.664 casi complessivi ogni 100.000 abitanti
dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti). Al momento la
provincia di notifica con il tasso più alto é Lucca (con 47.648 casi ogni
100 mila abitanti), seguita da Livorno (47.288) e Pisa (47.113). La più
bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 41.539).
I decessi
Nell’ultima settimana non si sono registrati nuovi decessi.
Restano quindi 12.809 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.991 nella
Città metropolitana di Firenze, 1.006 in provincia di Prato, 1.164 a
Pistoia, 758 a Massa Carrara, 1.125 a Lucca, 1.470 a Pisa, 968 a Livorno,
840 ad Arezzo, 765 a Siena, 503 a Grosseto. Vanno aggiunte 219 persone
decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.
Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione
residente) è al momento 349,9 ogni 100 mila residenti. Per quanto riguarda
le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara
(405,4 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (403,6 x100.000) e
Pistoia (401,5 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (233,1
x100.000).
Ogni venerdì sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità saranno pubblicati
all’indirizzo
https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=pae5Cgrum/KLJjbK0PN7RK5mEj1OCkZXhCnszeGW7nXReaX0w/B9Pbjfeig/QH/E
i confronti con l’andamento della pandemia nelle altre regioni italiane.
