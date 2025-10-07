Close Menu
Sabato 11 ottobre torna “Famiglia in gioco”

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

Sabato 11 ottobre torna "Famiglia in gioco"
Grande festa per famiglie con bambini da 0 a 10 anni,
sotto l’Ala di piazza del Popolo
Sarà ancora una volta l’Ala di piazza del Popolo ad ospitare «la grande festa per famiglie con
bambini da 0 a 10 anni». Sabato 11 ottobre ritorna “Famiglia in Gioco”, manifestazione organizzata
dal Comune di Savigliano, tramite la Ludoteca “La Casa sull’albero” – Centro famiglie, con il
Consorzio Monviso Solidale, la Cooperativa “Proposta 80” e l’associazione di genitori “Altalena”.
L’edizione 2025, come sempre a ingresso libero, si svolgerà dalle 15 alle 18.30, e sarà caratterizzata
da laboratori creativi ed iniziative ludiche che avranno come filo conduttore il tema delle emozioni.
Non mancherà la merenda e la tradizionale gara di dolci per non professionisti “Torta in gioco”: i
primi tre classificati riceveranno in premio un gioco in scatola.
Novità di quest’anno, venerdì 10 ottobre alle 20.30 è in programma uno spettacolo di burattini: “Il
mostro delle emozioni”. Con musiche e testi de “La Compagnia In-stabile” di Carmagnola. Ingresso
gratuito a offerta libera.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl