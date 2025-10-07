(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Camera dei Deputati
7 ottobre 2025
Audizioni su disciplina legislativa edilizia – Mercoledì alle 14.15 diretta webtv
Mercoledì 8 ottobre, la Commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia:
ore 14.15 Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP)
ore 14.25 Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato
ore 14.40 Confindustria Assoimmobiliare
ore 14.50 Confcooperative e Confcooperative Habitat
ore 15.05 Confedilizia
ore 15.15 Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL) –
ore 15.25 UNIONSOA – Associazione nazionale società di attestazione, GeneralSOA e USI – Unione SOA italiane
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv
