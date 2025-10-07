(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Camera dei Deputati
7 ottobre 2025
Audizioni su accise tabacco – Mercoledì alle 14 diretta webtv
Mercoledì 8 ottobre, alle ore 14, la Commissione Politiche Ue della Camera, nell’ambito dell’esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati, svolge le seguenti audizioni:
ore 14 Fondazione Umberto Veronesi
ore 14.20 Alleanza per un’Italia Senza Tabacco
ore 14.40 Società italiana di pneumologia/italian respiratory society (SIP/IRS) e Associazione italiana pneumologi ospedalieri/italian thoracic society (AIPO-ITS/ETS)
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
