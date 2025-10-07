09.10.2025 ore 20:00 Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto di Tirana – GIUSEPPE GIBBONI con l’Orchestra del Teatro dell’Opera

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tirana e il Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto di Tirana è lieto di presentare il concerto del violinista di fama internazionale Giuseppe Gibboni con l’Orchestra del Teatro dell’Opera sotto la direzione di Sergio Alapont / Instituti Italian i Kulturës, në bashkëpunim me Ambasadën Italiane në Tiranë dhe Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në Tiranë, ka kënaqësinë të prezantojë koncertin e violinistit me famë botëore Giuseppe Gibboni me Orkestrën e Teatrit të Operas në Tiranë nën drejtimin e Sergio Alapont
Teatro Nazionale dell’Opera e Balletto
Biglietti in vendita: ogni giorno ore 10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00 / Biletat në shitje: çdo ditë ora 10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00
In programma:
Rimskij-Korsakov – Ouverture, op. 28
Paganini – Koncerti për violinë nr. 2 në si minor, op. 7
(solist: Giuseppe Gibboni)Rachmaninov / Respighi – Cinq Études-tableaux, P 160
Stravinskij – Suite nga L’Uccello di fuoco (The Firebird)
Giuseppe Gibboni, considerato uno dei talenti più straordinari della sua generazione, è rinomato per la sua tecnica prodigiosa, la profondità espressiva e l’eccezionale maturità interpretativa. Nell’ottobre 2021 ha attirato l’attenzione internazionale vincendo il Primo Premio alla 56ª edizione del Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” di Genova — aggiudicandosi anche il Premio del Pubblico e due premi speciali per le migliori interpretazioni dei Capricci e del Concerto di Paganini. È stato il primo violinista italiano in 24 anni a vincere questo prestigioso concorso.
Nato in una famiglia di musicisti, ha iniziato a studiare il violino in tenera età sotto la guida del padre, Daniele Gibboni. Si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno sotto la guida del Maestro Maurizio Aiello, distinguendosi sin da subito per il suo naturale virtuosismo. A soli 14 anni è stato ammesso all’Accademia Stauffer di Cremona, dove ha studiato con Salvatore Accardo, proseguendo poi la sua formazione all’Accademia Chigiana di Siena, dove ha ottenuto il Diploma d’Onore. Ha inoltre completato gli studi superiori all’Accademia Perosi di Biella con Pavel Berman e all’Università Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal.
La vittoria al Concorso Paganini ha segnato l’inizio di una carriera rapidamente proiettata a livello internazionale. Ha collaborato con alcune delle orchestre più prestigiose del mondo, tra cui l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Lorenzo Viotti, la Detroit Symphony Orchestra con Jader Bignamini, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nella stagione in corso ha debuttato sotto la direzione del Maestro Riccardo Muti al concerto di apertura del Ravenna Festival.
Giuseppe Gibboni suona lo Stradivari “Jupiter” del 1722, in prestito dalla fondazione, lo Stradivari “Lam – Ex Scotland University” del 1734, gentilmente concesso dalla CCI Foundation di New York, e uno strumento moderno di Luiz Amorim, copia del celebre Guarneri del Gesù “Stauffer” del 1734.
* * *
Në program:
Rimskij-Korsakov – Ouverture, op. 28
Paganini – Koncerti për violinë nr. 2 në si minor, op. 7
(solist: Giuseppe Gibboni)Rachmaninov / Respighi – Cinq Études-tableaux, P 160
Stravinskij – Suite nga L’Uccello di fuoco (The Firebird)
Giuseppe Gibboni, i konsideruar si një nga talentet më të jashtëzakonshme të brezit të tij, është i njohur për teknikën e jashtëzakonshme, thellësinë shprehëse dhe pjekurinë e shkëlqyer interpretuese. Në tetor 2021, ai tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare duke fituar Çmimin e Parë në Konkursin e 56-të Ndërkombëtar të Violinës Premio Paganini në Xhenova — duke fituar gjithashtu Çmimin e Publikut dhe dy çmime speciale për interpretimet më të mira të Kapriçove dhe Koncertit të Paganinit. Ai ishte violinisti i parë italian në 24 vjet që fitoi këtë konkurs prestigjioz.
I lindur në një familje muzikantësh, filloi të studionte violinë në moshë të re nën drejtimin e babait të tij, Daniele Gibboni. U diplomua me rezultate të shkëlqyera pranë Konservatorit Giuseppe Martucci në Salerno nën drejtimin e Maestro Maurizio Aiello, duke u dalluar menjëherë për virtuozitetin e tij natyral. Vetëm në moshën 14 vjeç, u pranua në Akademinë Stauffer në Kremona, ku studioi me Salvatore Accardo, dhe më pas vazhdoi studimet pranë Accademsë Chigiana në Siena, ku mori Diplomë Nderi. Më tej prëfundoi studimet pranë Accademisë Perosi në Biella me Pavel Berman dhe në Universitetin Mozarteum në Salzburg me Pierre Amoyal.
Fitorja në Konkursin Paganini shënoi fillimin e një karriere që u afirmua shpejt ndërkombëtarisht. Ai ka bashkëpunuar me disa nga orkestrat më prestigjioze në botë, duke përfshirë Orkestrën dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia të drejtuar nga Lorenzo Viotti, Orkestrën Simfonike të Detroitit me Jader Bignamini, Orkestrën del Maggio Musicale Fiorentino me Zubin Mehta dhe Orkestrën Simfonike Kombëtare të RAI. Këtë sezon, debutoi nën dirigjimin e Maestro Riccardo Muti në koncertin hapës të Festivalit të Ravennës.
Giuseppe Gibboni luan me një violinë Stradivari “Jupiter” të vitit 1722, të huazuar nga fondacioni, një violinë Stradivari “Lam – Ex Scotland University” të vitit 1734, të ofruar nga Fondacioni CCI i Nju orkut, dhe një instrument modern nga Luiz Amorim, kopje e të famshit Guarneri del Gesù “Stauffer” të vitit 1734.
——————————————————————————————————————————–
Istituto Italiano di Cultura a Tirana
Pallati i Kulturës, (K. II)
Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)
