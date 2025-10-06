Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Basilicata

Nero su Bianco – La Storia rivisitata

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Nero su Bianco – La Storia rivisitata
Nel suo libro Antonio Massimo De Angelis, prendendo spunto dalla Stampa, racconta, in otto atti scritti inizialmente per il teatro, episodi storici raccontati con ironia dai protagonisti, da Gutenberg fino ai giorni nostri. Un’esposizione semiseria della Storia che invita alla riflessione su temi non banali.
“La Storia rivisitata” di Antonio Massimo De Angelis è stato concepito per il teatro. E’ un libro diviso in otto brevi atti ma risulta godibile anche come semplice lettura. Ogni atto affronta un episodio storico raccontato dal suo protagonista. La Stampa è il filo conduttore. Si inizia proprio dal suo inventore, Gutenberg, passando per Vespucci, Marat, Volta per arrivare ai giorni nostri, alle fake news, alle notizie false dalle quali cerca di difendersi anche il presidente degli Stati Uniti, e non solo.
“La Storia rivisitata” è un’esposizione semiseria della Storia, distante da quella che si insegna comunemente a scuola che presuppone un punto di vista differente. Il lettore, o lo spettatore se si preferisce, è invitato alla riflessione su temi non banali, quali la forza della parola scritta, il potere, la censura, l’onestà intellettuale.
Guarda Nero su bianco

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl