lunedì 6 Ottobre 2025
Basilicata

Latronico: auguri al Presidente della Calabria, Occhiuto

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

Latronico: auguri al Presidente Occhiuto
L’assessore regionale alla Salute commenta il successo elettorale in Calabria con la conferma del centrodestra alla guida della Regione. “Calabria e Basilicata condividono sfide e problematiche che possono e devono essere affrontate in una logica di collaborazione”.
L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime le proprie congratulazioni al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per il successo elettorale suo e della coalizione di centrodestra, riconoscendo in questo risultato un segnale importante di fiducia e di continuità nel governo del territorio.
“Si tratta di una vittoria – dice Latronico – che assume un significato particolare per il lavoro comune che le nostre regioni di confine sono chiamate a portare avanti. Calabria e Basilicata, infatti, condividono numerose sfide e problematiche che possono e devono essere affrontate in una logica di pianificazione e collaborazione interregionale”.
Latronico sottolinea come la cooperazione tra le due regioni possa rafforzare le politiche sanitarie, ambientali, infrastrutturali e di sviluppo economico, favorendo una crescita equilibrata del Mezzogiorno. “Solo attraverso una visione condivisa e una sinergia costante – conclude l’assessore – sarà possibile rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini e valorizzare le potenzialità comuni dei nostri territori”.

