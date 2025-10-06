Invito stampa: 09/10/2025 (17-18.15) – Webinar presentazione report “L’app Akelius e il Blended Learning: strategie per l’insegnamento dell’italiano L2 a scuola”

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 09 Ottobre 2025
ore 17.00 -18.15
Iscrizioni qui
L’app Akelius e il Blended Learning:
Strategie per l’insegnamento
dell’italiano L2 a scuola
Saluti
Nicola Dell’Arciprete – Coordinatore Italia UNICEF ECARO
Nicola Pasini – Segretario Generale Fondazione ISMU ETS
Akelius nel mondo: il blended learning per l’inclusione linguistica
Sophia Benassila – UNICEF ECARO
La sperimentazione Akelius nel contesto italiano: i risultati
principali 2023-2025
Emanuela Bonini, Giulia Marino, Maddalena Sottocorno,
Cristina Zanzottera – Fondazione ISMU ETS
Le raccomandazioni emerse
Sophia Benassila – UNICEF ECARO
Le attività della nuova fase di scale-up 2025-2027
Cecilia Lindenberg – Fondazione ISMU ETS
