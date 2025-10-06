IN NOME DELL’UNICITÀ DEGLI ITALIANS, IL PRIMATO DEL SOFT POWER | Milano Palazzo Marino | 7 ottobre 2025 

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

È appena passata la festa di San Francesco, Patrono d’Italia e significativamente da due luoghi emblematici Milano e Ryad si sono confrontati rispettivamente Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation e Marcel Kaminstein CEO dell’AiBioTek Association e Partner di Tactic Global che supporta il Premio Eccellenza Italiana al National Press Club di Washington DC con Mercury Global Partners.

L’occasione è il convegno del 7 ottobre a Milano nella prestigiosa cornice di Palazzo Marino aperto dal saluto dell’Assessore Emmanuel Conte. Con Lucidi e Conte intervengono:

Claudio Bugatti, CEO Bugatti Industrie

Davide Spitale, Exit Manager e Venture Builder

Flavio Mazzolatti, Presidente del Club Amici del Made in Italy

Maria Rossana Ursino, Avvocato penalista

Armando Lanza, Presidente Italian Excellence Delegation

Alberto Patruno, Direttore Generale ASSO.IMPRE.DI.A.

Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro

Massimo Ciciatiello, Presidente Mille Miglia Experience USA

Marco Sturlese, Consulente per l’accesso al mercato dei capitali e già vincitore del prestigioso Premio Eccellenza Italiana, a cui verranno affidate le conclusioni.

Questo incontro milanese fa preludio del grande appuntamento promosso dalla Fondazione E-novation in ottobre col Premio Eccellenza Italiana a Washington DC e Le Giornate Internazionali della Libertà a New York.

“Come al solito devo plaudire all’impegno continuo e coerente di Marcel Kaminstein che sta facendo nel mondo arabo un lavoro prezioso coerente all’azione del Presidente Trump. Non è un caso che abbiamo scelto lui e chiesto a Mercury Global di sostenere l’azione di soft power che ci accomuna. Ci lega la voglia di consolidare il dialogo tra mondo cattolico e wahabita, tra Cristianesimo e Islam, a cui Papa Francesco ha dato tanto e Papa Leone in continuità sta consolidando”. Marcel Kaminstein conferma da Ryad questa posizione: “la leadership che il Presidente Trump sta affermando nel mondo non è più quella dell’attesa e del conformismo, della guerra ineludibile e dello scontro ideologico, ma quella del dialogo continuo, della trattativa a oltranza e della Pace a ogni costo, anche rendendosi umano, anticonformista e persino contraddittorio nel breve termine. Il risultato però arriva. Ed è a favore dell’America e degli Americani, dei suoi alleati, storici e nuovi e soprattutto del modello liberale e mercantile oltre i muri e le divisioni. Per questo l’America lo segue e continua a dargli fiducia e sostegno”.

“Dalle leadership brevi del web che abbiamo vissuto negli scorsi anni in Italia e nel mondo, stiamo passando alle leadership reputazionali dove l’ondata emotiva, il fenomeno, viene sostituito dai valori di continuità e solidità: alludo alla “Meloni e al Trump II” assicura Massimo Lucidi.

Marcel Kaminstein spiega: “In sintesi posso dirmi d’accordo ma la mia idea è che la società digitale in pochi anni sta evolvendo sempre maggiormente nella parte dirigente fatta da competenze e capacità relazionali e internazionali, rispetto all’evoluzione della classe politica che pesa sempre meno come classe dirigente. Per questo Trump che viene visto come autocrate in Europa, si commette un grande errore; nella realtà sta restituendo onore alla Politica quale regolatore di Giustizia sociale nel modello capitalista e questo spiega anche lo straordinario guardare al Papa e alla Fede in Cristo che diventa laboratorio per sperimentare anche una terza via. Credo che nelle prossime settimane e mesi ne continueremo a vedere delle belle con Donald Trump che, vedrete, entrerà nella Storia come non si sarebbe mai immaginato. E il ruolo del soft power resterà centrale per l’azione che stiamo mettendo in campo tutti i giorni per mantenerci competitivi, presenti e seri”.

L’appuntamento, dunque, dopo Milano il 7 sarà a Washington DC con la dodicesima edizione del Premio Eccellenza Italiana: pranzo al National Press Club e Ceremony Awards guidata da Azzurra Rinaldi vicepresidente della Fondazione E-novation e da Amy Riolo presentatrice e madrina dell’evento.