IN NOME DELL’UNICITÀ DEGLI ITALIANS, IL PRIMATO DEL SOFT POWER | Milano Palazzo Marino | 7 ottobre 2025 

È appena passata la festa di San Francesco, Patrono d’Italia e significativamente da due luoghi emblematici Milano e Ryad si sono confrontati rispettivamente Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation e Marcel Kaminstein CEO dell’AiBioTek Association e Partner di Tactic Global che supporta il Premio Eccellenza Italiana al National Press Club di Washington DC con Mercury Global Partners.
L’occasione è il convegno del 7 ottobre a Milano nella prestigiosa cornice di Palazzo Marino aperto dal saluto dell’Assessore Emmanuel Conte. Con Lucidi e Conte intervengono:
- Claudio Bugatti, CEO Bugatti Industrie
- Davide Spitale, Exit Manager e Venture Builder
- Flavio Mazzolatti, Presidente del Club Amici del Made in Italy
- Maria Rossana Ursino, Avvocato penalista
- Armando Lanza, Presidente Italian Excellence Delegation
- Alberto Patruno, Direttore Generale ASSO.IMPRE.DI.A.
- Roberto Bramati, Presidente Spazio Futuro
- Massimo Ciciatiello, Presidente Mille Miglia Experience USA
- Marco Sturlese, Consulente per l’accesso al mercato dei capitali e già vincitore del prestigioso Premio Eccellenza Italiana, a cui verranno affidate le conclusioni.
Questo incontro milanese fa preludio del grande appuntamento promosso dalla Fondazione E-novation in ottobre col Premio Eccellenza Italiana a Washington DC e Le Giornate Internazionali della Libertà a New York.
“Come al solito devo plaudire all’impegno continuo e coerente di Marcel Kaminstein che sta facendo nel mondo arabo un lavoro prezioso coerente all’azione del Presidente Trump. Non è un caso che abbiamo scelto lui e chiesto a Mercury Global di sostenere l’azione di soft power che ci accomuna. Ci lega la voglia di consolidare il dialogo tra mondo cattolico e wahabita, tra Cristianesimo e Islam, a cui Papa Francesco ha dato tanto e Papa Leone in continuità sta consolidando”. Marcel Kaminstein conferma da Ryad questa posizione: “la leadership che il Presidente Trump sta affermando nel mondo non è più quella dell’attesa e del conformismo, della guerra ineludibile e dello scontro ideologico, ma quella del dialogo continuo, della trattativa a oltranza e della Pace a ogni costo, anche rendendosi umano, anticonformista e persino contraddittorio nel breve termine. Il risultato però arriva. Ed è a favore dell’America e degli Americani, dei suoi alleati, storici e nuovi e soprattutto del modello liberale e mercantile oltre i muri e le divisioni. Per questo l’America lo segue e continua a dargli fiducia e sostegno”.
“Dalle leadership brevi del web che abbiamo vissuto negli scorsi anni in Italia e nel mondo, stiamo passando alle leadership reputazionali dove l’ondata emotiva, il fenomeno, viene sostituito dai valori di continuità e solidità: alludo alla “Meloni e al Trump II” assicura Massimo Lucidi.
Marcel Kaminstein spiega: “In sintesi posso dirmi d’accordo ma la mia idea è che la società digitale in pochi anni sta evolvendo sempre maggiormente nella parte dirigente fatta da competenze e capacità relazionali e internazionali, rispetto all’evoluzione della classe politica che pesa sempre meno come classe dirigente. Per questo Trump che viene visto come autocrate in Europa, si commette un grande errore; nella realtà sta restituendo onore alla Politica quale regolatore di Giustizia sociale nel modello capitalista e questo spiega anche lo straordinario guardare al Papa e alla Fede in Cristo che diventa laboratorio per sperimentare anche una terza via. Credo che nelle prossime settimane e mesi ne continueremo a vedere delle belle con Donald Trump che, vedrete, entrerà nella Storia come non si sarebbe mai immaginato. E il ruolo del soft power resterà centrale per l’azione che stiamo mettendo in campo tutti i giorni per mantenerci competitivi, presenti e seri”.
L’appuntamento, dunque, dopo Milano il 7 sarà a Washington DC con la dodicesima edizione del Premio Eccellenza Italiana: pranzo al National Press Club e Ceremony Awards guidata da Azzurra Rinaldi vicepresidente della Fondazione E-novation e da Amy Riolo presentatrice e madrina dell’evento.