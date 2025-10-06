CARABINIERI: OPERAZIONE “TERMINE”: MAXI-BLITZ DEI CARABINIERI DI CAGLIARI CONTRO IL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE.

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CAGLIARI
Operazione “Termine”: maxi-blitz dei Carabinieri di
Cagliari contro il narcotraffico internazionale
È in corso, dalle prime ore di oggi, una vasta operazione contro il narcotraffico
internazionale condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari in diverse
regioni italiane.
I militari dell’Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, stanno
eseguendo 71 provvedimenti emessi a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo,
di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione
e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.
L’operazione, convenzionalmente denominata “Termine”, interessa le province di Cagliari,
Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre
quattrocento Carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo
Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, ai Nuclei Cinofili dell’Arma e all’11° Nucleo
Elicotteri di Cagliari.
I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà
presso la Procura della Repubblica di Cagliari alle ore 11.00.
Cagliari, 6 ottobre 2025
