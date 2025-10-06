Al via i Laboratori gratuiti al Teatro “Vittoria Colonna” a Marino

Teatro, Musica, Fotografia, Videomaker e tanto altro
Sono in partenza i Laboratori gratuiti, fortemente voluti dal Direttore artistico del Teatro “Vittoria Colonna” di Marino Giorgio Granito e dal Centro di aggregazione giovanile costituitosi lo scorso anno presso il Comune di Marino e curato dalla Associazione C.T.M. Centro Teatro Musica Onlus.
Si terranno presso la struttura teatrale di Villa Desideri e la sala Lepanto e rivestono una grande importanza sotto il profilo educativo culturale e sociale.
Si comincerà Martedì 7 ottobre con il Laboratorio di Musica: chitarra e flauto dolce (tecniche di apprendimento e perfezionamento per tutti i livelli) dalle 17,00 alle 20,00 a cura del M° Mario Alberti.
Il Mercoledì 15 ottobre, sarà la volta del Laboratorio gratuito creativo per bambini dalle 17,30 alle 18,30 a cura di Scilla Carotenuto.
Lunedì e Giovedì a partire dal 9 ottobre, il laboratorio di Teatro (tecniche di recitazione e rappresentazione) dalle 19,00 alle 21,00 a cura di Andrea Plithakis.
Il Martedi 21 ottobre il laboratorio di Scenografia e Pittura presso la Sala Lepanto di Marino dalle 18,00 alle 20,00, a cura di Debora Cetroni.
Dalla metà di novembre attiveremo i laboratori di fotografia a cura di Giampiero Rinaldi.
“Si tratta di una occasione straordinaria rivolta a tutti i giovani – comunica il Direttore artistico del Teatro Giorgio Granito – che coinvolge anche i cittadini di ogni età. Ad oggi presso il Teatro Vittoria Colonna e, a breve, anche presso la Sala Lepanto.Tutti potranno realizzare i loro sogni imparando da docenti di grandissima professionalità e contribuendo, in una atmosfera di coworking, alla costruzione di spettacoli e di video”.
Per info: 3476791345