Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

Al via i Laboratori gratuiti al Teatro “Vittoria Colonna” a Marino

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

Teatro, Musica, Fotografia, Videomaker e tanto altro

Sono in partenza i Laboratori gratuiti, fortemente voluti dal Direttore artistico del Teatro “Vittoria Colonna” di Marino Giorgio Granito e dal Centro di aggregazione giovanile costituitosi lo scorso anno presso il Comune di Marino e curato dalla Associazione C.T.M. Centro Teatro Musica Onlus.

Si terranno presso la struttura teatrale di Villa Desideri e la sala Lepanto e rivestono una grande importanza sotto il profilo educativo culturale e sociale.

Si comincerà  Martedì 7 ottobre con il Laboratorio di Musica: chitarra e flauto dolce (tecniche di apprendimento e perfezionamento per tutti i livelli) dalle 17,00 alle 20,00 a cura del M° Mario Alberti.

Il Mercoledì 15 ottobre, sarà la volta del Laboratorio gratuito creativo per bambini dalle 17,30 alle 18,30 a cura di Scilla Carotenuto.

 Lunedì e Giovedì a partire dal 9 ottobre, il laboratorio di Teatro (tecniche di recitazione e rappresentazione) dalle 19,00 alle 21,00 a cura di Andrea Plithakis.

Il Martedi 21 ottobre il laboratorio di Scenografia e Pittura presso la Sala Lepanto di Marino dalle 18,00 alle 20,00, a  cura di Debora Cetroni.

Dalla metà di novembre attiveremo i laboratori di fotografia a cura di Giampiero Rinaldi.

“Si tratta di una occasione straordinaria rivolta a tutti i giovani – comunica il Direttore artistico del Teatro Giorgio Granito – che coinvolge anche i cittadini di ogni età. Ad oggi presso il Teatro Vittoria Colonna e, a breve, anche presso la Sala Lepanto.Tutti potranno realizzare i loro sogni imparando da docenti di grandissima professionalità e contribuendo, in una atmosfera di coworking, alla costruzione di spettacoli e di video”.

Per info: 3476791345

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl