8 e 9.10.2025 Tirana e Valona – Concerto del QUINTETTO dell’Accademia dei Cameristi

Quintetto dellAccademia dei Cameristi
Accademia delle Scienze di Tirana / Akadema e Shkencave Tiranë
Teatro Petro Marko di Valona / Teatri Petro Marko Vlorë
Ingresso libero / Hyrja e lirë
Il Quintetto è composto da: Christian Sebastianutto, violino – Paride
Losacco, violino – Benedetta Bucci, viola – Erica Piccotti, violoncellista –
Emanuele Torquati, piano.
Programma
Mario Castelnuovo Tedesco
Quintetto In Fa Magg. Op 69
Lento e Sognante Scherzo Andante – Vivo e Impetuoso
Dmitri Shostakovich
Quintetto in Sol Min. Op 57
Preludio Fuga Scherzo Intermezzo Finale
Due raffinati Quintetti con Pianoforte del Novecento russo e italiano con
cinque Eccellenze del Concertismo italiano.
Sontuosa formazione della musica colta, che deve la sua fortuna allo
sviluppo della musica da camera negli ambienti salottieri ottocenteschi, il
quintetto col pianoforte nasce con Mozart ma trova ampia espressione nel
grande romanticismo con Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms e
Antonin Dvorak. A questa nobile tradizione si collegano idealmente i due
lavori scelti per questa produzione, emblematici della complessa sensibilità
di un Novecento musicale assai vario, il Quintetto in fa per due violini,
viola, violoncello e pianoforte (1931-1932) di Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968) e il Quintetto in sol minore per pianoforte e archi (1940) di
Dmitri Shostakovich (1906-1975.
Ad interpretare questi importanti lavori musicali della prima metà del
Novecento saranno quattro giovani eccellenze del concertismo italiano, i
violinisti Christian Sebastianutto (classe 1993, studi a Roma e Losanna,
vincitore di molti premi e unavviata attività concertistica internazionale)
e Paride Losacco (2005, Premio delle Arti di violino 2023 e laureato alla
XVI edizione del Concorso Wieniawsli-Lipisnki di Lublino), la violista
Benedetta Bucci (1997, artista in residenza della prestigiosa Queen
Elisabeth Music Chapel a Bruxelles) e la violoncellista Erica Piccotti
(1999, premio ICMA 2019 come Giovane artista dellanno), qui in formazione
insieme al pianista Emanuele Torquati, personalità artistica di esperienza e
reputazione internazionale, docente di pianoforte al Conservatorio
Paganini di Genova.
Kuinteti përbëhet nga: Christian Sebastianutto, violinë Paride Losacco,
violinë Benedetta Bucci, violë Erica Piccotti, violonçelist Emanuele
Torquati, piano.
Programi
Mario Castelnuovo Tedesco
Quintetto In Fa Magg. Op 69
Lento e Sognante Scherzo Andante Vivo e Impetuoso
Dmitri Shostakovich
Quintetto in Sol Min. Op 57
Preludio Fuga Scherzo Intermezzo Finale
Dy Kuintete të mrekullueshme për Piano të Nëntëqindës ruse dhe italiane me
pesë muzikantë të shkëlqyer të muzikës koncertale italiane.
Një ansambël i shkëlqyer i muzikës klasike, i cili ia detyron suksesin e tij
zhvillimit të muzikës së dhomës në mjediset e salloneve të Tetëqindës,
kuinteti i pianos zuri fill me Mozartin, por gjeti shprehjen e tij të plotë
në periudhën e madhe Romantike me Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes
Brahms dhe Antonin Dvorak. Dy veprat e zgjedhura për këtë produksion janë të
lidhura në mënyrë ideale me këtë traditë fisnike, emblematike të
ndjeshmërisë komplekse të një Nëntëqinde muzikore shumë të larmishme:
Kuinteti në Fa për dy violina, violë, violonçel dhe piano (1931-1932) nga
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) dhe Kuinteti në Sol minor për piano
dhe harqe (1940) nga Dmitri Shostakovich (1906-1975).
Këto vepra të rëndësishme muzikore të gjysmës së parë të Nëntëqindës do të
interpretohen nga katër artistë të rinj të shkëlyqer të muzikës koncertale
italiane: violinistët Christian Sebastianutto (i lindur në vitin 1993,
studiuar në Romë dhe Lozanë, fitues i shumë çmimeve dhe me një karrierë të
arrirë ndërkombëtare koncertale), Paride Losacco (2005, fitues i Çmimit të
Arteve të Violinës 2023 dhe laureat i edicionit të 16-të të Konkursit
Wieniawsli-Lipisnki në Lublin), violinistja Benedetta Bucci (1997, artiste
në rezidencë pranë Kapelës prestigjioze të Muzikës Queen Elisabeth në
Bruksel dhe violonçelistja Erica Piccotti (1999, Çmimi ICMA 2019 për
Artisti i Ri i Vitit), do të performojnë së bashku me pianistin Emanuele
Torquati, një artist me përvojë dhe me famë ndërkombëtare, profesor pianoje
pranë Konservatorit Paganini në Gjenovë.
Istituto Italiano di Cultura a Tirana
Pallati i Kulturës, (K. II)
Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)
