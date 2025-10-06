8 e 9.10.2025 Tirana e Valona – Concerto del QUINTETTO dell’Accademia dei Cameristi

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

LIstituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Consolato Generale

dItalia a Valona e la Commissione Permanente delle Arti dellAccademia

delle Scienze dAlbania è lieto di presentare il concerto del / Instituti

Italian i Kulturës, në bashkëpunim me Konsullatën e Përgjithshme të Italisë

në Vlorë dhe Komisionin e Përhershëm të Arteve pranë Akademisë së Shkencave

të Shqipërisë, ka kënaqësinë të prezantojë koncertin e

Quintetto dellAccademia dei Cameristi

Accademia delle Scienze di Tirana / Akadema e Shkencave Tiranë

– – –

Teatro Petro Marko di Valona / Teatri Petro Marko Vlorë

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Il Quintetto è composto da: Christian Sebastianutto, violino – Paride

Losacco, violino – Benedetta Bucci, viola – Erica Piccotti, violoncellista –

Emanuele Torquati, piano.

Programma

Mario Castelnuovo Tedesco

Quintetto In Fa Magg. Op 69

Lento e Sognante  Scherzo  Andante – Vivo e Impetuoso

Dmitri Shostakovich

Quintetto in Sol Min. Op 57

Preludio  Fuga  Scherzo  Intermezzo  Finale

Due raffinati Quintetti con Pianoforte del Novecento russo e italiano con

cinque Eccellenze del Concertismo italiano.

Sontuosa formazione della musica colta, che deve la sua fortuna allo

sviluppo della musica da camera negli ambienti salottieri ottocenteschi, il

quintetto col pianoforte nasce con Mozart ma trova ampia espressione nel

grande romanticismo con Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms e

Antonin Dvorak. A questa nobile tradizione si collegano idealmente i due

lavori scelti per questa produzione, emblematici della complessa sensibilità

di un Novecento musicale assai vario, il Quintetto in fa per due violini,

viola, violoncello e pianoforte (1931-1932) di Mario Castelnuovo-Tedesco

(1895-1968) e il Quintetto in sol minore per pianoforte e archi (1940) di

Dmitri Shostakovich (1906-1975.

Ad interpretare questi importanti lavori musicali della prima metà del

Novecento saranno quattro giovani eccellenze del concertismo italiano, i

violinisti Christian Sebastianutto (classe 1993, studi a Roma e Losanna,

vincitore di molti premi e unavviata attività concertistica internazionale)

e Paride Losacco (2005, Premio delle Arti di violino 2023 e laureato alla

XVI edizione del Concorso Wieniawsli-Lipisnki di Lublino), la violista

Benedetta Bucci (1997, artista in residenza della prestigiosa Queen

Elisabeth Music Chapel a Bruxelles) e la violoncellista Erica Piccotti

(1999, premio ICMA 2019 come Giovane artista dellanno), qui in formazione

insieme al pianista Emanuele Torquati, personalità artistica di esperienza e

reputazione internazionale, docente di pianoforte al Conservatorio

Paganini di Genova.



* * *

Kuinteti përbëhet nga: Christian Sebastianutto, violinë  Paride Losacco,

violinë  Benedetta Bucci, violë  Erica Piccotti, violonçelist  Emanuele

Torquati, piano.

Programi

Mario Castelnuovo Tedesco

Quintetto In Fa Magg. Op 69

Lento e Sognante  Scherzo  Andante  Vivo e Impetuoso

Dmitri Shostakovich

Quintetto in Sol Min. Op 57

Preludio  Fuga  Scherzo  Intermezzo  Finale

Dy Kuintete të mrekullueshme për Piano të Nëntëqindës ruse dhe italiane me

pesë muzikantë të shkëlqyer të muzikës koncertale italiane.

Një ansambël i shkëlqyer i muzikës klasike, i cili ia detyron suksesin e tij

zhvillimit të muzikës së dhomës në mjediset e salloneve të Tetëqindës,

kuinteti i pianos zuri fill me Mozartin, por gjeti shprehjen e tij të plotë

në periudhën e madhe Romantike me Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes

Brahms dhe Antonin Dvorak. Dy veprat e zgjedhura për këtë produksion janë të

lidhura në mënyrë ideale me këtë traditë fisnike, emblematike të

ndjeshmërisë komplekse të një Nëntëqinde muzikore shumë të larmishme:

Kuinteti në Fa për dy violina, violë, violonçel dhe piano (1931-1932) nga

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) dhe Kuinteti në Sol minor për piano

dhe harqe (1940) nga Dmitri Shostakovich (1906-1975).

Këto vepra të rëndësishme muzikore të gjysmës së parë të Nëntëqindës do të

interpretohen nga katër artistë të rinj të shkëlyqer të muzikës koncertale

italiane: violinistët Christian Sebastianutto (i lindur në vitin 1993,

studiuar në Romë dhe Lozanë, fitues i shumë çmimeve dhe me një karrierë të

arrirë ndërkombëtare koncertale), Paride Losacco (2005, fitues i Çmimit të

Arteve të Violinës 2023 dhe laureat i edicionit të 16-të të Konkursit

Wieniawsli-Lipisnki në Lublin), violinistja Benedetta Bucci (1997, artiste

në rezidencë pranë Kapelës prestigjioze të Muzikës Queen Elisabeth në

Bruksel dhe violonçelistja Erica Piccotti (1999, Çmimi ICMA 2019 për

Artisti i Ri i Vitit), do të performojnë së bashku me pianistin Emanuele

Torquati, një artist me përvojë dhe me famë ndërkombëtare, profesor pianoje

pranë Konservatorit Paganini në Gjenovë.





