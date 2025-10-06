Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

8 e 9.10.2025 Tirana e Valona – Concerto del QUINTETTO dell’Accademia dei Cameristi

By Nessun commento4 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 LIstituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Consolato Generale
dItalia a Valona e la Commissione Permanente delle Arti dellAccademia
delle Scienze dAlbania è lieto di presentare il concerto del / Instituti
Italian i Kulturës, në bashkëpunim me Konsullatën e Përgjithshme të Italisë
në Vlorë dhe Komisionin e Përhershëm të Arteve pranë Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë, ka kënaqësinë të prezantojë koncertin e
Quintetto dellAccademia dei Cameristi
Accademia delle Scienze di Tirana / Akadema e Shkencave Tiranë
– – –
Teatro Petro Marko di Valona / Teatri Petro Marko Vlorë
Ingresso libero / Hyrja e lirë
Il Quintetto è composto da: Christian Sebastianutto, violino – Paride
Losacco, violino – Benedetta Bucci, viola – Erica Piccotti, violoncellista –
Emanuele Torquati, piano.
Programma
Mario Castelnuovo Tedesco
Quintetto In Fa Magg. Op 69
Lento e Sognante  Scherzo  Andante – Vivo e Impetuoso
Dmitri Shostakovich
Quintetto in Sol Min. Op 57
Preludio  Fuga  Scherzo  Intermezzo  Finale

Due raffinati Quintetti con Pianoforte del Novecento russo e italiano con
cinque Eccellenze del Concertismo italiano.
Sontuosa formazione della musica colta, che deve la sua fortuna allo
sviluppo della musica da camera negli ambienti salottieri ottocenteschi, il
quintetto col pianoforte nasce con Mozart ma trova ampia espressione nel
grande romanticismo con Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms e
Antonin Dvorak. A questa nobile tradizione si collegano idealmente i due
lavori scelti per questa produzione, emblematici della complessa sensibilità
di un Novecento musicale assai vario, il Quintetto in fa per due violini,
viola, violoncello e pianoforte (1931-1932) di Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968) e il Quintetto in sol minore per pianoforte e archi (1940) di
Dmitri Shostakovich (1906-1975.
Ad interpretare questi importanti lavori musicali della prima metà del
Novecento saranno quattro giovani eccellenze del concertismo italiano, i
violinisti Christian Sebastianutto (classe 1993, studi a Roma e Losanna,
vincitore di molti premi e unavviata attività concertistica internazionale)
e Paride Losacco (2005, Premio delle Arti di violino 2023 e laureato alla
XVI edizione del Concorso Wieniawsli-Lipisnki di Lublino), la violista
Benedetta Bucci (1997, artista in residenza della prestigiosa Queen
Elisabeth Music Chapel a Bruxelles) e la violoncellista Erica Piccotti
(1999, premio ICMA 2019 come Giovane artista dellanno), qui in formazione
insieme al pianista Emanuele Torquati, personalità artistica di esperienza e
reputazione internazionale, docente di pianoforte al Conservatorio
Paganini di Genova.
.:ACCADEMIA DEI CAMERISTI :. | 20 anni con la Musica

* * *
Kuinteti përbëhet nga: Christian Sebastianutto, violinë  Paride Losacco,
violinë  Benedetta Bucci, violë  Erica Piccotti, violonçelist  Emanuele
Torquati, piano.
Programi
Mario Castelnuovo Tedesco
Quintetto In Fa Magg. Op 69
Lento e Sognante  Scherzo  Andante  Vivo e Impetuoso
Dmitri Shostakovich
Quintetto in Sol Min. Op 57
Preludio  Fuga  Scherzo  Intermezzo  Finale
Dy Kuintete të mrekullueshme për Piano të Nëntëqindës ruse dhe italiane me
pesë muzikantë të shkëlqyer të muzikës koncertale italiane.
Një ansambël i shkëlqyer i muzikës klasike, i cili ia detyron suksesin e tij
zhvillimit të muzikës së dhomës në mjediset e salloneve të Tetëqindës,
kuinteti i pianos zuri fill me Mozartin, por gjeti shprehjen e tij të plotë
në periudhën e madhe Romantike me Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes
Brahms dhe Antonin Dvorak. Dy veprat e zgjedhura për këtë produksion janë të
lidhura në mënyrë ideale me këtë traditë fisnike, emblematike të
ndjeshmërisë komplekse të një Nëntëqinde muzikore shumë të larmishme:
Kuinteti në Fa për dy violina, violë, violonçel dhe piano (1931-1932) nga
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) dhe Kuinteti në Sol minor për piano
dhe harqe (1940) nga Dmitri Shostakovich (1906-1975).
Këto vepra të rëndësishme muzikore të gjysmës së parë të Nëntëqindës do të
interpretohen nga katër artistë të rinj të shkëlyqer të muzikës koncertale
italiane: violinistët Christian Sebastianutto (i lindur në vitin 1993,
studiuar në Romë dhe Lozanë, fitues i shumë çmimeve dhe me një karrierë të
arrirë ndërkombëtare koncertale), Paride Losacco (2005, fitues i Çmimit të
Arteve të Violinës 2023 dhe laureat i edicionit të 16-të të Konkursit
Wieniawsli-Lipisnki në Lublin), violinistja Benedetta Bucci (1997, artiste
në rezidencë pranë Kapelës prestigjioze të Muzikës Queen Elisabeth në
Bruksel dhe violonçelistja Erica Piccotti (1999, Çmimi ICMA 2019 për
Artisti i Ri i Vitit), do të performojnë së bashku me pianistin Emanuele
Torquati, një artist me përvojë dhe me famë ndërkombëtare, profesor pianoje
pranë Konservatorit Paganini në Gjenovë.
.:ACCADEMIA DEI CAMERISTI :. | 20
anni con la Musica
—————————————————————————-
—————————————————-

Istituto Italiano di Cultura a Tirana
Pallati i Kulturës, (K. II)
Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

Home

* Kliko
0mailing%20list> këtu nëse nuk do të jesh më pjesë e listës sonë të
kontakteve
* Clicca

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl