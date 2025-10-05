(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *DOMANI LA CONFERENZA STAMPA “L’ANTICO NEL SETTECENTO VENETO
DALL’ABATE FARSETTI A CANOVA”* ———————————-
Domani, lunedì 6 ottobre, alle ore 10.30 a Ca’ Farsetti, la presidente del
Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, terrà la conferenza stampa
di presentazione dell’iniziativa “L’antico nel Settecento veneto
dall’abate Farsetti a Canova”.
Si tratta di una serie di incontri che si svolgeranno dal 25 ottobre al 1.
novembre e coinvolgeranno il Comune di Venezia, il Comune di Santa Maria di
Sala, la Fondazione Musei civici di Venezia, Arci Circolo Pirola e la
Gypsotheca Canova di Possagno.
Venezia, 5 ottobre 2025
