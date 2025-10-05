Aun 05 ott. 025 (Pag 1)

(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Direttore responsabile: Ida Gentile
(Aun) – Narni, 5 ottobre 2025 – La giunta regionale, con gli assessori
Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, ha incontrato nella serata di
sabato 4 ottobre a Narni Scalo la relatrice speciale delle Nazioni Unite,
Francesca Albanese, a margine dell’evento organizzato dal Comune di Narni
nell’ambito della rassegna culturale Rigenerarsi. Francesca Albanese ha
donato alle centinaia di persone presenti la straordinaria e drammatica
testimonianza, un faro di giustizia e verità in un’epoca colpevolmente,
troppo spesso, indifferente a livello globale. “La sua voce – dichiara la
Giunta regionale – ci sprona alla riflessione collettiva e inclusiva. A
lei va tutto il sostegno per il coraggio dimostrato. Come Regione Umbria
intendiamo chiedere al governo italiano di intervenire per la revoca
delle sanzioni sulla sua persona, a sostegno della preziosa attività di
verifica dei crimini che oggi stanno avvenendo in Palestina. La giustizia
è l’unico cammino possibile verso la pace”.
