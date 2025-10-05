(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDI’ 6 OTTOBRE
AVVIO CANTIERIZZAZIONE ROTATORIA VIA CASILINA
Ore 10:00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’apertura della fase di cantierizzazione della rotatoria via Casilina, angolo via Siculiana (via Casilina, angolo via Siculiana, portale dei due leoni)
IX CONFERENZA NAZIONALE SHARING MOBILITY
Ore 12:00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla IX Conferenza Nazionale della Sharing Mobility (Sala della Protomoteca, Palazzo Senatorio)
CONFERENZA STAMPA BLU ART – I COLORI DELL’ARIA
Ore 15:00 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa “Blu art – I colori dell’aria” (Sala delle Bandiere, Palazzo Senatorio)
