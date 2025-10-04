Close Menu
COMUNICATO STAMPA – PALERMO 3 ARRESTI PER FURTO, CARABINIERI SVENTANO IL COLPO ALL’ISTITUTO PRINCIPE DI PALAGONIA

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 04 ottobre 2025
COMUNICATO STAMPA
PALERMO: 3 ARRESTI PER FURTO, CARABINIERI SVENTANO IL COLPO
ALL’ISTITUTO “PRINCIPE DI PALAGONIA”
Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri
del Comando Provinciale di Palermo. I Nucleo Radiomobile di Palermo, nel corso di un servizio di
controllo del territorio, hanno tratto in arresto tre palermitani di 40, 36 e 34 anni, già noti alle forze
dell’ordine, sorpresi mentre asportavano infissi dall’istituto di Assistenza Regionale “Principe di
Palagonia e Conte di Ventimiglia”, attualmente sottoposto ad amministrazione straordinaria.
I Militari, hanno notato i 3 individui intenti a smontare e caricare su un mezzo alcuni infissi
dell’edificio, che risulta essere patrimonio pubblico. L’immediato intervento ha consentito di
bloccarli sul posto e di recuperare l’intera refurtiva, impedendo che il colpo venisse portato a
termine e arrecasse ulteriori danni alla struttura.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto
per i 3 indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’operazione conferma, ancora una volta, l’efficacia del costante presidio esercitato dall’Arma dei
Carabinieri sul territorio palermitano. Attraverso controlli mirati e presenza attiva nelle aree più
sensibili, i militari garantiscono non solo il contrasto ai reati contro il patrimonio, ma anche una
ampia azione di tutela dei beni collettivi e del senso di sicurezza della comunità.
È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur
gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero
iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna
passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

