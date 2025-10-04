Close Menu
sabato 4 Ottobre 2025
Basilicata

Bardi sul tragico incidente di oggi a Scanzano

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 04 October 2025 Bardi sul tragico incidente di oggi a Scanzano
“In questo momento così drammatico – dice il Presidente – il pensiero va a chi ha perso la vita lontano da casa e agli amici e parenti che dovranno affrontare un dolore immenso”. Un pensiero rivolto anche ai feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.
“La notizia del tragico incidente stradale avvenuto oggi sulla Fondovalle dell’Agri (nei pressi di Scanzano), in cui hanno perso la vita quattro uomini di nazionalità pakistana e altre persone sono rimaste ferite, ci colpisce profondamente e ci lascia senza parole”. E’ quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi: “Esprimo, a nome mio personale e dell’intera comunità lucana – aggiunge – il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime e la più sentita vicinanza a tutti i feriti che stanno affrontando ore di grande sofferenza. In questo momento così drammatico – prosegue Bardi – il pensiero va a chi ha perso la vita lontano da casa e agli amici e parenti che dovranno affrontare un dolore immenso.
Un ringraziamento doveroso va ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività per prestare soccorso e affrontare una situazione di particolare gravità. La Basilicata – conclude il Presidente – si stringe intorno alle vittime e ai loro cari, senza distinzione di provenienza o nazionalità: di fronte al dolore, siamo tutti parte di un’unica comunità”.

