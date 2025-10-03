(AGENPARL) – Fri 03 October 2025 *Ricci: “Il mio impegno per le Marche raddoppia”*
*“Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a rafforzare il PD in tutte le
province. Non ci disuniamo.”*
“Il risultato elettorale sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo
territorio attraverso la rappresentanza europea, portando a Bruxelles le
vertenze delle Marche, per le quali il mio impegno, da oggi, su tutti i
dossier principali (sanità, economia, lavoro, infrastrutture) sarà doppio.
Alla fiducia che questa Regione mi ha dimostrato alle ultime Europee, ora
si aggiungono le preferenze delle Regionali. Ripartiamo da qui: vigileremo
sul lavoro della Regione, con un’opposizione efficace e determinata per il
bene delle Marche. Noi abbiamo proposto un progetto di cambiamento ma ha
prevalso la continuità. Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a
rafforzare il PD in tutte le province, dove sarò già nei prossimi giorni.
Non ci disuniamo”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD.
