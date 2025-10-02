Close Menu
Trending
venerdì 3 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Sciopero di venerdì 3 ottobre, la mappa del percorso previsto per il corteo

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Si informa che nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, è prevista in
mattinata una manifestazione che riguarderà in particolare il centro
storico di Piacenza.
Nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 12:00 circa, sono
pertanto previsti possibili disagi sia per quanto riguarda la viabilità sia
in relazione al trasporto pubblico locale.
Si allega la mappa con il percorso del corteo, che interesserà In
successione le seguenti zone:
– Piazzale Libertà
– Via Scalabrini
– Via Caccialupo
– Stradone Farnese
– ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele
– Barriera Genova
– Via 4 Novembre
– Via Alberici
– Via Giordani
– Piazza e via Sant’Antonino
– Largo Battisti
– piazza cavalli
– Corso Cavour
– Largo Baciocchi
Con preghiera si pubblicazione.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl