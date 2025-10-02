Sciopero di venerdì 3 ottobre, la mappa del percorso previsto per il corteo

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Si informa che nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, è prevista in
mattinata una manifestazione che riguarderà in particolare il centro
storico di Piacenza.
Nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 12:00 circa, sono
pertanto previsti possibili disagi sia per quanto riguarda la viabilità sia
in relazione al trasporto pubblico locale.
Si allega la mappa con il percorso del corteo, che interesserà In
successione le seguenti zone:
– Piazzale Libertà
– Via Scalabrini
– Via Caccialupo
– Stradone Farnese
– ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele
– Barriera Genova
– Via 4 Novembre
– Via Alberici
– Via Giordani
– Piazza e via Sant’Antonino
– Largo Battisti
– piazza cavalli
– Corso Cavour
– Largo Baciocchi
